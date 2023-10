À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Shimane est connue pour abriter de hauts lieux sacrés du shintoïsme, tel le sanctuaire Izumo Taisha. Quels autres trésors peut-on découvrir dans la région ?

La préfecture de Shimane est située dans la partie sud-ouest, face à la mer du Japon. La population est particulièrement concentrée dans la plaine d’Izumo, au nord-est. Les îles volcaniques d’Oki, autrefois terres d’exil et désormais intégrées au parc national de Daisen-Oki, font aussi partie de la préfecture.

La préfecture de Shimane en bref

Établie en 1881 (anciennement les provinces, d’Iwami, Izumo et Oki)

Capitale : Matsue

Population : 671 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 6 709 km2

La région d’Izumo, dans la préfecture de Shimane, est depuis longtemps étroitement associée avec les divinités du Japon, tout particulièrement à travers le sanctuaire d’Izumo Taisha, l’un des plus importants du pays. L’édifice est dédié à la divinité Ôkuninushi, qui signifie « grand maitre du pays ». Le château de Matsue, dans la capitale de la préfecture, date du début du XVIIè siècle et conserve toujours son donjon d’origine. Il est classé trésor national depuis 2015.

À proximité de Matsue se trouve le Musée d’Art Adachi dont le jardin figure souvent en tête du classement des plus beaux du pays (voir la liste ici). Le site de l’ancienne mine d’argent à Iwami Ginzan, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.



Le château de Matsue flottant dans une marée de cerisiers en fleur. (Pixta)

Shimane est le plus gros producteur de palourdes shijimi au Japon, venant surtout du lac Shinji, au nord-est de la préfecture. La pêche en mer y est aussi très répandue, et la région est particulièrement renommée pour les plus grosses prises de congres du Japon. Côté artisanat, la préfecture est connue pour les bouliers d’Unshû, un autre nom de la province d’Izumo.



Les palourdes shijimi sont considérées comme très efficaces pour atténuer les gueules de bois ! (Pixta)



Le nom de la mascotte de Shimane, Shimanekko, associe le nom de la préfecture avec neko, qui signifie « chat ». Au vu des liens profonds qu’entretient Shimane avec la religion shintoïste, le chat arbore un chapeau qui évoque l’architecture des sanctuaires, ainsi qu’un shimenawa (corde sacrée) autour du cou. (Jiji)

Personnalités originaires de Shimane

Mori Ôgai (1862-1922) : Écrivain connu pour des œuvres telles que La Danseuse. Il était aussi médecin militaire et fonctionnaire.

Mori Hanae (1926-2022) : Grande dame de la haute couture et pionnière de la mode. C’est la première japonaise à être élue membre de la prestigieuse Chambre syndicale de la couture parisienne, en 1977.

Takeuchi Mariya (1955-) : Chanteuse populaire dont la chanson Plastic Love est devenue un grand succès sur YouTube 35 ans après sa création.

(Photo de titre : le sanctuaire Izumo Taisha. Pixta)