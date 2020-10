Le sanctuaire Yaegaki : des eaux mythiques pour prédire l’amour

L’histoire du sanctuaire Yaegaki, dans la ville de Matsue au sud-ouest du Japon, remonte à des temps mythiques. La légende dit que Susanoo, frère de la déesse du soleil Amaterasu, descendit du ciel afin d’occire Yamata no Orochi, un dragon féroce à huit têtes et huit queues qui terrorisait le monde d’ici-bas. La charmante princesse Inata devait être sacrifiée à la bête, mais Susanoo construisit une clôture de huit couches autour d’un cèdre géant pour la cacher.

Et le sanctuaire Yaegaki, justement, est censé être l’endroit où se trouvait cette fameuse clôture, ainsi que la résidence terrestre de la divinité... Après avoir vaincu le dragon, Susanoo prit la princesse comme épouse.



Le célèbre poème de Susanoo, figurant dans les illustres ouvrages du Kojiki (« Chronique des faits anciens », 712) et le Nihon Shoki (« Chronique du Japon », compilé en 720) est gravé sur un monument situé près du pavillon principal.

L’écrivain Lafcadio Hearn (1850-1904), alias Koizumi Yakumo, connu pour son recueil de contes japonais classiques Kwaidan ou Histoires et études de choses étranges, a vécu à Matsue pendant une partie de sa vie. Lorsqu’il devint plus tard citoyen japonais naturalisé, il prit le nom de Yakumo, une référence poétique aux célèbres « huit nuages » de sa chère province d’Izumo. (Voir notre article : Le voyage de Lafcadio Hearn au cœur de l’esprit japonais)









L’étang miroir : prévoir l’arrivée de l’être aimé

Le sanctuaire Yaegaki, dédié à la divinité Susanoo et à la princesse Inata, a la réputation de porter chance à ceux et celles qui souhaitent se marier. Derrière le hall principal du sanctuaire se trouve le « Sakusame no mori », un bosquet isolé où la clôture à huit couches aurait été construite.





Situé à quelques pas de l’entrée du bosquet se trouve l’étang miroir (« kagami no ike »), dont on dit qu’il permettrait de prévoir le moment de l’arrivée de l’être aimé... Le lieu est particulièrement populaire auprès des femmes.

Selon la légende, tout en se cachant du dragon Yamata no Orochi, la princesse Inata but dans l’étang et utilisa sa surface réfléchissante comme un miroir. On pense que désormais, l’esprit de la princesse habite dans ces eaux, leur conférant des pouvoirs de divination.





Les visiteurs curieux de connaître leurs perspectives amoureuses peuvent acheter du papier de divination pour 100 yens (80 centimes d’euro) au bureau du sanctuaire. Pour prédire l’arrivée de l’amour, faites flotter le papier sur l’étang et placez une pièce de monnaie dessus. Si le papier de divination coule dans les 15 minutes, l’amour arrivera bientôt. Cependant, si cette feuille flotte plus de 30 minutes, l’être aimé mettra plus de temps à apparaître. Il faudrait donc attendre tout ce temps pour vérifier !

La distance a également son importance : si le papier coule à proximité, l’amant potentiel est quelqu’un de proche, alors que s’il flotte au loin avant de couler, l’être aimé sera quelqu’un de plus éloigné. On dit également que l’étang permet de prédire la chance des visiteurs concernés au sujet des examens, de la recherche d’emploi et des affaires. L’étang attire toutes sortes de personnes qui espèrent que leur petite feuille coulera rapidement.









Des paires de camélias qui ont grandi ensemble pour former un seul arbre peuvent être trouvées à trois endroits sur le terrain du sanctuaire. Connues sous le nom de « camélias époux » (Meoto tsubaki), ces plantes sont des symboles vénérés de l’amour matrimonial.

Parmi les autres endroits à ne pas rater figurent une peinture murale à trois panneaux, exposée dans le dépôt des trésors qui est désigné Bien culturel national important, et le komainu du sanctuaire, un effrayant gardien sculpté dans la pierre.

















Sanctuaire Yaegaki