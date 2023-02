Les remèdes préférés des Japonais contre la gueule de bois

Japan Data

Un récent sondage montre que le remède le plus apprécié des Japonais après une soirée arrosée est la soupe miso, particulièrement quand elle est accompagnée de shijimi, des coquilles bivalves d’eau douce.

Kakuyasu, un célèbre distributeur japonais de boissons alcoolisés, a conduit un sondage auprès des abonnés de son magazine par e-mail afin de savoir quels étaient leurs meilleurs repas à prendre pour se remettre d’une gueule de bois ainsi que les aliments les plus prisés après une consommation d’alcool.

92,6 % des sondés ont déjà eu une gueule de bois à un moment de leur vie, et parmi ceux-ci, 76,3 % ont un repas préféré pour les lendemains difficiles.

L’aliment privilégié par les Japonais après une soirée arrosée, mentionné par 61,5 % des répondants, est la soupe miso. Ce repas traditionnel, particulièrement apprécié avec de petites coquilles bivalves d’eau douce appelées shijimi (corbicula), est prisé pour des raisons variées. Un sondé commente : « J’ai l’impression que je récupère plus vite », et un autre déclare : « J’ai entendu dire qu’un des composants des poissons et fruits de mer, l’ornithine, a plusieurs bénéfices pour la santé. »

Les autres choix les plus populaires pour les personnes souffrant d’une gueule de bois comprennent principalement des repas légers qui peuvent aisément être absorbés avec de l’eau, tels que les nouilles de sarrasin soba et de froment udon, d’autres types de soupe, et l’ochazuke (eau chaude ou thé vert versé sur du riz).

D’un autre côté, des options plus consistantes, telles que les râmen ou les currys accompagnés de riz blanc, ont également la cote. Le curry est notamment apprécié parce qu’il contient des épices qui stimulent le flux sanguin et la transpiration, et le curcuma aide à éliminer l’alcool.

Les sondés ont également été invités à partager quelques anecdotes personnelles en relation avec leurs lendemains de soirée.

En voici quelques-unes :

« La première fois que j’ai bu du saké, j’ai souffert d’une terrible gueule de bois, mais la soupe miso aux coquillages shijimi de ma mère m’a rapidement requinqué ! »

« Le kitsune udon (nouilles épaisses avec du tofu frit) que ma femme m’avait préparé le lendemain d’une soirée de fin d’année un peu trop arrosée m’a aidé à résorber les effets de l’alcool. »

« J’ai eu du mal à me remettre d’une soirée alcoolisée une fois lors d’un voyage à l’étranger, et puisqu’il n’y avait pas de soupe miso à disposition, j’ai dû essayer une autre technique. J’ai finalement pu récupérer grâce aux verres de jus d’orange du petit déjeuner de l’hôtel. Depuis lors, c’est devenu ma boisson préférée contre la gueule de bois ! »

Cette enquête, menée du 6 au 11 décembre 2022, a reçu les réponses d’environ 300 personnes.

(Photo de titre : Pixta)