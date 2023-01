Classement des plus beaux jardins japonais : le musée d’art Adachi en tête depuis 20 ans

Japan Data

Pour la vingtième année consécutive, le jardin du musée d’art Adachi domine le classement des plus beaux jardins japonais.

Tous les ans, la revue américaine Sukiya Living demande à des experts à travers le monde de choisir les 50 plus beaux jardins japonais, sur environ 1 000 candidats. La liste comprend aussi des jardins d’auberges traditionnelles japonaises (ryokan) ainsi que des résidences privées. L’idée est d’évaluer les jardins japonais en fonction de leur beauté et qualité, et non leur taille ou renommée.

Pour le classement 2022 et pour la vingtième année consécutive, c’est le jardin du musée d’art Adachi qui est arrivé en tête de liste. D’une superficie d’environ 16,5 hectares, il se compose lui-même de plusieurs styles de jardins, y compris un jardin karesansui (jardin sec), un jardin de mousse, et à jardin de pins et gravier blanc. Il se situe dans la préfecture de Shimane, au sud-ouest de l’île principale du Japon.

Le directeur du musée Adachi a tenté d’expliquer la raison d’une telle estime par ces mots : « Adachi Zenkô, le créateur du jardin, a consacré la seconde moitié de sa vie à son élaboration avec la conviction qu’un jardin est “semblable à un rouleau illustré”. Héritiers de cette pensée, les jardiniers et le personnel du musée œuvrent de concert afin d’entretenir ce lieu tous les jours de l’année. L’apparence du jardin et son succès sont le reflet de ces efforts. »



Le jardin du musée d’art Adachi en hiver (© musée d’art Adachi. Les reproductions et copies de l’image sont interdites.)

En deuxième position arrive Katsura Rikyû, le jardin de la villa impériale de Kyoto, suivi par le jardin Yamamoto, dans ce qui était une résidence privée à Tokyo, puis par le jardin de l’auberge Minami-kan (ville de Matsue).

Classement 2022 des dix plus beaux jardins japonais

Ces jardins ont été choisis par la revue américaine Sukiya Living Magazine (The Journal of Japanese Gardening).



Le jardin de la villa impériale Katsura Rikyû à Kyoto (Pixta)



Yamamoto-tei, dans l’arrondissement de Katsushika, à Tokyo (Pixta)



Yôkô-kan, à Fukui (Association de tourisme de la préfecture de Fukui)



Le jardin sec du musée d’art de Gyokudô, à Ôme, Tokyo (Pixta)



Les jardins de Ninomaru, au château de Nijô, à Kyoto (Pixta)

(Photo de titre : le jardin sec du musée d’art Adachi. © Musée d’art Adachi. Les reproductions et copies de l’image sont interdites.)