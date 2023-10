À la découverte des 47 préfectures du Japon

Pour les Japonais, la préfecture d’Okayama évoque notamment le magnifique jardin du Kôraku-en, la céramique de Bizen et le conte populaire de Momotarô, le garçon né dans une pêche.

Située au sud-ouest de l’île principale du Japon, la préfecture d’Okayama est une région montagneuse, surplombée par la chaîne Chûgoku le long de la frontière au nord avec la préfecture de Tottori.

La préfecture d’Okayama en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces de Mimasaka, Bizen et Bitchû)

Capitale : Okayama

Population : 1 888 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 7 115km2

Parmi les merveilles à visiter dans la région, citons tout d’abord le Kôraku-en, dans la ville d’Okayama, l’un des trois jardins les plus célèbres du Japon. Le château de Bitchû Matsuyama, à Takahashi, date du XVIIe siècle et se trouve être l’un des douze seuls du Japon à conserver toujours son donjon d’origine.

La petite ville de Kurashiki est renommée pour son quartier historique, avec ses jolies maisons et entrepôts traditionnels le long de canaux bordés d’arbres. Une grosse partie de la préfecture est intégrée aux parc national de Daisen-Oki et celui de la mer intérieure de Seto, situés dans le nord et le sud d’Okayama.

Okayama est également associée à l’un des contes populaires les plus connus du Japon. Il s’agit de l’histoire de Momotarô, un petit garçon qui nait dans une pêche et s’associe à diverses créatures pour combattre et vaincre des démons.



Une barque promène des touristes dans l’un des canaux du quartier historique de Kurashiki. (Pixta)

Le dynamique secteur agricole d’Okayama produit des denrées de base comme le riz et les légumes, mais aussi des produits de luxe comme les pêches et le bœuf wagyû.

L’activité industrielle est concentrée autour des grandes villes, avec des entreprises tournées vers le pétrole, l’acier et les automobiles. La ville de Kojima est connue pour sa production de toile de denim, et la production artisanale de la céramique de Bizen, de laque, et de tissage prospère aussi à travers la préfecture.



Le pont de Seto Ôhashi relie Okayama à la préfecture de Kagawa, sur l’île de Shikoku. (Pixta)



Les mascottes officielles d’Okayama, Momocchi et Uracchi, sont inspirées de personnages du conte de Momotarô. (© Préfecture d’Okayama)

Personnalités originaires d’Okayama

Takehisa Yumeji (1884-1934) : Peintre, illustrateur, et personnalité importante du style artistique Taisho-romantique. Il est surtout connu grâce à ses peintures de « beautés » Bijinga.

Ôshima Nagisa (1932-2013) : Réalisateur et scénariste dont les films L’Empire des sens et Furyo ont connu un succès mondial.

Arimori Yûko (1966-) : Coureuse de fond spécialiste de marathon qui a remporté deux médailles olympiques.

(Photo de titre : le jardin Kôraku-en. Pixta)