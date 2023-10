À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Tottori est la moins peuplée des 47 du pays. Elle est notamment connue pour ses dunes de sable et pour être le berceau du géant du manga Mizuki Shigeru.

Tottori est la préfecture la moins peuplée des 47 du pays. La majeure partie de la région est montagneuse, avec les monts Chûgoku qui s’étendent de l’est vers l’ouest le long de la partie sud. Les dunes de Tottori, le long de la côte de la mer du Japon, sont les plus vastes de l’archipel nippon. Elles s’étendent sur 16 kilomètres, au sein du parc national de San’in Kaigan (voir photo de titre).

La préfecture de Tottori en bref

Établie en 1881 (anciennement les provinces d’Inaba et Hôki)

Capitale : Tottori

Population : 553 000 habitants (en octobre 2020)

Superficie : 3 507 km2

Sakaiminato est également un lieu renommé de la préfecture : c’est la ville natale d’un géant du manga, Mizuki Shigeru, connu pour ses œuvres mettant en scène les yôkai, les créatures folkloriques japonaises. (Voir notre article : Sakaiminato, la ville manga qui abrite les créatures surnaturelles japonaises « yôkai »)



Ces statues à la sortie de la gare de Sakaiminato représentent Mizuki Shigeru au travail, entouré de certaines de ses créations. (Nippon.com)

Tottori est réputée pour ses produits agricoles dont le rakkyô (échalote japonaise) et les poires nijisseiki. N’oublions pas non plus ses produits de la mer de haute qualité, tout particulièrement le crabe des neiges zuwai-gani.

Côté artisanat traditionnel, c’est le papier japonais inshû washi qui fait la fierté de la région.



Les échalotes rakkyô de Tottori sont très côtées. (Pixta)



Toripy, le nom de la mascotte de la préfecture de Tottori, représente un oiseau (qui se dit justement tori) en forme de poire, que la région produit en abondance. (© Préfecture de Tottori)

Personnalités originaires de Tottori

Mizuki Shigeru (1922-2015) : Mangaka notamment connu pour Ge Ge Ge no Kitarô (Kitarô le repoussant) et d’autres œuvres mettant en scène les créatures yôkai.

Otowa Nobuko (1924-1994) : Actrice qui a joué dans de nombreux films du réalisateur Shindô Kaneto, son mari. Elle a reçu des prix pour dont Kuroneko (1968) et Le testament du soir (1995, récompensée à titre posthume).

Ishiba Shigeru (1957-) : Homme politique du parti libéral-démocrate. Il a été ministre de la défense ainsi que secrétaire général du parti.

(Photo de titre : coucher de soleil sur les dunes de Tottori. Pixta)