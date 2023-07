À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Tochigi est notamment connue pour abriter la ville de Nikkô, où se trouve le mausolée du shogun Tokugawa Ieyasu, mais également pour ses gyôza, ses fraises et ses sources thermales.

Tochigi est l’une des huit préfectures au Japon sans littoral. Sa proximité avec Tokyo permet un afflux important de visiteurs japonais et étrangers car il est facile d’y faire un aller-retour pour une journée.

Si la capitale de la préfecture, Utsunomiya, est connue pour ses gyôza (raviolis chinois), la ville la plus renommée est sans doute Nikkô. Elle héberge un ensemble de temples et sanctuaires inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, et elle est également prisée pour ses magnifiques cascades. (Voir notre article : Kegon, Ryûzu, Yutaki : les incontournables cascades de Nikkô)

La ville de Shiobara, au nord, est renommée pour ses sources thermales et son feuillage d’automne, tandis que celle de Nasu abrite l’une des villas de la famille impériale.

La préfecture de Tochigi en bref

Établie en 1873 (anciennement la province de Shimotsuke)

Capitale : Utsunomiya

Population : 1 933 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 6 408 km2

Les parties sud et est de la préfecture sont en majorité composées de plaines, et la population se concentre dans les villes. L’ouest et le nord sont des zones montagneuses, où culminent les hauts pics du mont Shirane (2 578 m) et du mont Nantai (2 488 mètres) dans la région de Nikkô, ainsi que le mont Chausu (1 915 m) à Nasu. Celui-ci crache en continu des panaches de vapeurs et de gaz évoqués dans les poèmes de Matsuo Bashô.



Les magnifiques couleurs d’automne sur le mont Chausu

Tochigi figure parmi les dix premières préfectures du Japon en production agricole et en élevage. C’est le premier producteur de fraises, dont la variété Tochiotome (baptisée ainsi en hommage à la préfecture), ainsi que de kanpyô (calebasse taillée en lamelles) et de udo (asperges des montagnes). (Voir notre article : Les fraises de Tochigi, joyaux de l’agriculture japonaise)

Avec leur multitude de sources thermales, Shiobara et Nasu, dans les massifs montagneux du nord de la préfecture, sont des étapes de choix pour les habitants de Tokyo à la recherche d’un moment de détente. Même la famille impériale passe ses étés dans sa villa de Nasu pour échapper à la chaleur torride de la capitale.

La ville de Mashiko, située au sud-est de Tochigi, est mondialement reconnue pour ses potiers et sa céramique.



La poterie de Mashiko ne paie pas de mine, mais elle est appréciée comme l’une des plus belles céramiques du Japon.

Les montagnes boisées de Nikkô abritent plusieurs sites historiques dont le sanctuaire Tôshôgû, datant de 1636 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’édifice est consacré à Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat Tokugawa qui a gouverné le Japon de 1603 à 1867.



Le trio de singes qui se dresse dans l’écurie sacrée du sanctuaire Tôshôgû. « Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ». Les sculptures de Mizaru, Kikazaru et Iwazaru figurent en fait une satire de l’existence humaine, plaçant la prudence au rang de maître-mot d’une vie sûre et heureuse.



Inaugurée en 2009, Tochimaru-kun est devenu la mascotte officielle de la préfecture en 2011. (© Préfecture de Tochigi)

Personnalités originaires de Tochigi

Ibuka Masaru (1908-1997). Entrepreneur et co-fondateur de Sony. En 1946, il a créé avec Morita Akio Tokyo Telecommunications Engineering, qui est devenu Sony en 1958. Il a été président de 1950 à 1971, la période durant laquelle Sony s’est fait connaître à l’international. Par la suite. Il est devenu président du conseil en 1971, jusqu’à sa retraite en 1976.

Guts Ishimatsu (1949-). Boxeur et artiste. De son vrai nom Suzuki Yûji, il a débuté sa carrière professionnelle en 1966. Malgré des résultats assez médiocres, il a réussi à battre Rodolfo González en 1974 pour devenir champion du monde WBC en poids légers. Il s'est ensuite lancé à temps plein vers une carrière dans le divertissement.

(Photo de titre : la porte Yômei du sanctuaire Tôshôgû. Toutes les photos © Pixta, sauf mentions contraires)