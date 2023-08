La préfecture de Tokyo

À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

Tokyo est la plus grande agglomération du Japon, sa capitale et son principal moteur économique.

La préfecture (ou métropole) de Tokyo est constituée d’un grand nombre de municipalités, dont la ville de Tokyo elle-même qui comprend 23 arrondissements (ku) situés à l’est de la région. C’est là où l’étalement urbain est le plus concentré. La partie ouest est moins bétonnée.

La baie de Tokyo se trouve à l’est, et la métropole administre également certaines îles éloignées, comme celles d’Izu et d’Ogasawara. Sa population de 14 millions d’habitants est de loin la plus importante du Japon.

La métropole de Tokyo en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Musashi)

Capitale : Tokyo (le siège du gouvernement métropolitain se trouve dans l’arrondissement de Shinjuku)

Population : 14 048 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 2 194 km2

Tokyo est devenu le centre politique du Japon lorsque le shogun Tokugawa Ieyasu y a établi son gouvernement en 1603, quand la ville s’appelait encore Edo. Après la chute du shogunat en 1868, Edo est devenue Tokyo et a été désignée capitale du pays.

L’ancien château d’Edo est devenu le palais impérial, dont seule une petite partie se visite. De nombreux touristes viennent ainsi admirer les jardins publics de Higashi Gyôen qui font partie de la zone intérieure du palais.



Une autre destination prisée est le temple Sensô-ji, connu pour sa magnifique porte Kaminari-mon (la porte du tonnerre), dans le quartier d’Asakusa. (Pixta)

La tour de Tokyo est une icône de la ville depuis longtemps. Elle a été rejointe en 2012 par la Skytree, une autre structure impressionnante et la plus haute du pays.

Certains des quartiers de la capitale sont mondialement connus. Shinjuku, où se trouve le siège du gouvernement de la métropole de Tokyo, est un quartier florissant qui allie business et divertissements. Le carrefour Scramble Crossing de Shibuya est devenu un symbole d’effervescence urbaine. Non loin de là se trouve le quartier de Harajuku, très branché côté mode mais aussi le site du sanctuaire Meiji et sa forêt sacrée.

À l’extrémité est de la ligne ferroviaire circulaire Yamanote se trouvent Akihabara, connu de tous les fans d’électronique et de culture otaku, ainsi que Ginza où se regroupent les boutiques des grandes marques.



L’élégante façade en brique rouge de la gare de Tokyo en fait un site touristique à part entière. (Pixta)

Tokyo est aussi un grand centre international financier, et la Bourse de Tokyo est l’une des plus importantes au monde. Le siège de la Banque du Japon ainsi que des trois plus gros groupes bancaires du pays se situent dans la métropole. On y trouve de nombreux bureaux gouvernementaux et administratifs, et les sièges de beaucoup d’entreprises. Tokyo est aussi le centre des médias, de l’édition et de l’imprimerie, et de nombreuses universités et d’autres établissements académiques. Le marché de Toyosu est l’un des plus grands marchés aux poissons du monde, particulièrement connu pour ses ventes aux enchères de thon.



Tokyo n’a pas de mascotte officielle comme les autres préfectures. Les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de 2020 étaient Miraitowa (gauche) et Someity (droite), qui représentaient l’avenir (mirai) et l’éternité (towa) (Jiji)

Personnalités originaires de Tokyo

Voir aussi quelques-uns de nos autres articles sur Tokyo

(Photo de titre : le fameux carrefour de Shibuya. Pixta)