L’achèvement du projet « THE TOKYO TOILET » : les sanitaires artistiques du quartier de Shibuya

Les étonnantes toilettes transparentes

Lancé par la Nippon Foundation en collaboration avec l’arrondissement de Shibuya, THE TOKYO TOILET a pour objectif de changer l’image peu attirante des sanitaires publiques en s’attaquant aux « quatre K » : kitanai (sales), kusai (sentant mauvais), kurai (sombres) et kowai (effrayantes).

Les créateurs participants au projet viennent de différents horizons artistiques, tels que les architectes Andô Tadao, Itô Toyô et Kuma Kengo, ou encore le directeur artistique Satô Kashiwa, le styliste NIGO et le designer Marc Newson. Depuis août 2020, ces créations ouvrent leurs portes les unes après les autres au public. (Voir notre premier article sur le sujet et le deuxième)

L’ensemble des 17 installations a été achevé le 24 mars 2023, avec l’ouverture des toilettes de Nishi-Sandô, conçues par l’architecte Fujimoto Sou. Il est notamment chargé de la création du site de l’exposition universelle qui se tiendra à Osaka en 2025.



L’architecte Fujimoto Sou, créateur des toilettes publiques de Nishi-Sandô, sur le concept de « récipient / source » (utsuwa / izumi).

La première installation à ouvrir ses portes, les toilettes transparentes de Ban Shigeru, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, attirant rapidement l’attention du monde entier sur ce projet hors du commun. En effet, les parois des WC sont transparentes quand les cabinets ne sont pas utilisés. Mais dès que l’on entre à l’intérieur et que la porte est verrouillée, le verre devient complètement opaque. Grâce à cette transparence, ces toilettes rassurent non seulement sur leur propreté mais aussi sur leur sécurité, car elles permettent de s’assurer que personne d’autre n’est à l’intérieur.

Ouvertes en août 2021, les toilettes à commande vocale « Hi Toilet » (Satô Kazoo / Disruption Lab Team) ont remporté un prix de design de renommée mondiale, attisant à nouveau la curiosité sur ce projet innovant. Actuellement, le réalisateur visionnaire Wim Wenders prépare un film mettant en vedette le célèbre acteur Yakusho Kôji et qui se déroulera dans les toilettes du projet THE TOKYO TOILET. Ce film très attendu sortira au cours de l’année 2023.



Outre l’entretien quotidien, les toilettes transparentes du parc Haruno-Ogawa sont nettoyées de fond en comble une fois par mois par des agents spécialisés.



Satô Kazoo, créateur des Hi Toilet du parc Nanagô-Dôri, qui ont remporté l’or au iF DESIGN AWARD 2022, un des trois plus importants prix de design au monde.

Entretien et utilisation : des enjeux pour l’avenir

Maintenant que les 17 projets sont achevés, on se rend compte que la plupart des installations sont d’un blanc pur. M. Fujimoto explique le choix de cette couleur :

« Le blanc saute aux yeux et confère un sens de propreté. Il brille dans la grisaille de la ville. Mais comme les tâches sont d’autant plus visibles, il n’est habituellement pas utilisé pour les toilettes publiques. Ce projet met beaucoup d’efforts dans l’entretien des sanitaires, donc nous avons eu peu de contraintes en tant que créateurs, ce qui nous a permis de mettre au point nos idées avec liberté. »

En plus des trois nettoyages quotidiens, chaque WC fait l’objet d’un diagnostic mensuel et d’un nettoyage humide à l’aide d’un solvant spécial. En outre, les murs extérieurs et les équipements d’éclairage sont entretenus une fois par an. Ce programme d’entretien complet permet non seulement de maintenir des sanitaires agréables à utiliser, mais aussi de donner vie à des installations atypiques faites de surfaces d’une blanc éclatant, de murs en verre ou en bois naturel.



« WHITE », situé à la sortie ouest de la gare d’Ebisu et créé par Satô Kashiwa, met l’accent sur la propreté et la sérénité.



Les toilettes du parc Nabeshima Shôtô (Mori no Komichi) de Kuma Kengo (à droite) sont en cèdre, un bois difficile à entretenir. À gauche, Sasakawa Junpei, directeur exécutif de la Nippon Foundation.

Lorsque le projet a démarré, le directeur exécutif de la Nippon Foundation Junpei Sasakawa a déclaré : « Ce projet n’est accompli qu’à 50 % avec l’achèvement des toilettes. Désormais, il est important de voir comment elles seront utilisées ». En d’autres termes, la vraie valeur du projet ne sera révélée que si la propreté et la beauté de ces installations perdure.

On constate déjà que de nombreux amateurs d’architecture et d’art se rendent à Shibuya pour observer ces toilettes conçues par des créateurs célèbres. L’arrondissement de Shibuya envisage aussi d’en faire une ressource touristique, avec un premier circuit en bus organisé en novembre 2022 par l’association de tourisme de Shibuya. En plus de découvrir les installations, les visiteurs ont pu observer les travaux de nettoyage et participer à différents événements. Cette initiative, qui a été très appréciée par les participants, est prévue pour devenir une activité régulière à l’avenir.

Par ailleurs, le projet œuvre à sensibiliser le public sur l’importance des équipements publics, notamment en proposant des séances de nettoyage des toilettes pour les enfants. Depuis Shibuya, centre culturel de la capitale du Japon, THE TOKYO TOILET continue de promouvoir une société respectueuse de la diversité grâce à des toilettes confortables pour tous, sans distinction de genre, d’âge ou de handicap.



La première visite en bus a débuté avec les toilettes du parc Jingû-dôri (Amayadori) conçues par Andô Tadao.



Des photos des installations de chaque créateur étaient affichées dans le bus.



Des enfants participant à un nettoyage des toilettes du parc Ebisu en octobre 2022.

■ Marc Newson

Toilettes publiques Urasandô

Adresse : 4-28-1 Sendagaya (ouvertes le 20 janvier 2023)

Ces toilettes en béton d’apparence simple sont situées sous un pont d’autoroute, près du croisement entre Meiji-dôri et Kitasandô. Avec son toit en cuivre et ses murs ressemblant à un temple, ces toilettes évoquent l’architecture japonaise traditionnelle. Elles ont été conçues par le designer australien Marc Newson, une figure majeure de la conception de produits, connu pour ses créations pour Louis Vuitton ou Apple Watch.

L’intérieur tout en vert aux teintes bleutées dégage une sensation de propreté et d’hygiène. Au fil des ans, le toit en cuivre change de couleur avec la formation d’une rouille appelée rokushô (vert-de-gris). On est curieux d’observer comment la couleur du toit va s’harmoniser au fil du temps avec celle de l’intérieur.



Ces WC conçus par Marc Newson sont situés tout près de l’entrée Yoyogi du sanctuaire Meiji.



De près, les murs de pierre inspirent le respect. Le toit en cuivre esquisse une courbe douce typique des toits traditionnels minoko.



L’intérieur, tout de vert, respire la propreté et est équipé des installations sanitaires les plus récentes.



Plus le toit sera recouvert de patine rokushô, plus il s’harmonisera avec le vert à l’intérieur et fera évoluer l’apparence générale de ces toilettes.