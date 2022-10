Propreté, design et technologie : des toilettes artistiques à Tokyo créées par des stylistes et architectes de renom

Treize sites signés par des créateurs du monde entier entrent en service

« L’entretien n’est pas évident, mais je suis content quand elles sont propres ! »

Le 8 octobre, le parc d’Ebisu à Shibuya (Tokyo) résonne des voix d’écoliers du primaire et de maternelle qui s’agitent, balai brosse et serpillière à la main. Ces structures en béton ressemblant à un labyrinthe que les enfants sont en train de nettoyer sont des toilettes publiques. Baptisées « Wonderwall », elles ont été conçues par l’architecte d’intérieur Katayama Masamichi dans le cadre de THE TOKYO TOILET, un projet initié par la Nippon Foundation en collaboration avec l’arrondissement de Shibuya.



Les enfants participant à l’entretien des toilettes du parc d’Ebisu, ouvertes en août 2020. Son concepteur, Katayama Masamichi, a signé le design intérieur des magasins Uniqlo de New York, de Paris et de Ginza (Tokyo), les fleurons de la chaîne.

Le projet a sollicité 16 créateurs de renommée internationale, citons Katayama Masamichi, Satô Kashiwa et Nigo ou de prestigieux architectes comme Andô Tadao ou Kuma Kengo. Grâce à un design innovant porté par un imaginaire débridé, il s’agissait de faire voler en éclat l’image des toilettes publiques dites « 4K », à savoir kitanai (sales), kusai (malodorantes), kurai (sombres) et kowai (effrayantes). Pour rendre possible l’avénement d’une société plurielle, il fallait que les installations soient agréables et accessibles à tous, sans distinction de sexe, d’âge ou de handicap.

En août 2020, les premières toilettes à parois de verre conçues par Ban Shigeru ouvrent au public. Grâce aux réseaux sociaux, elles font vite sensation au Japon et à l’étranger. À l’heure actuelle, 13 des 17 sites du projet sont achevés et accessibles au public.



Les « toilettes transparentes » du parc de Yoyogi Fukamachi. Une fois la porte verrouillée, la paroi de verre devient opaque (cf. W.C. de droite).



Kuma Kengo a conçu une structure qui fait la part belle au bois, en parfaite harmonie avec le parc verdoyant de Nabeshima Shôtô (achevé en juin 2021).

Le design au service d’un projet holistique intégrant l’entretien

À quoi serviraient des toilettes stylées, si elles étaient sales et malodorantes ? Le projet met l’accent sur l’entretien et la maintenance. En plus des trois nettoyages quotidiens, un agent vient inspecter les lieux une fois par mois, des détergents spéciaux sont utilisés et une fois par an, on procède à un nettoyage soigné des murs extérieurs, des appareils d’éclairage et même des ventilateurs. Le bleu de travail des agents d’entretien a été dessiné par Nigo, le directeur artistique de KENZO et créateur de la marque A Bathing Ape, ce qui a également contribué à améliorer l’image du service de propreté.

Dans le cadre du service de maintenance, des ateliers pratiques de nettoyage destinés aux enfants ont également été prévus. En les faisant participer à l’entretien, l’objectif est de leur faire comprendre l’importance des installations publiques, et de les inciter à s’impliquer et à faire preuve de civisme. Yamato Nobutaka qui travaille chez Amenity Inc. leur sert d’instructeur. « En discutant avec les enfants, j’ai su qu’on leur enseignait l’importance du nettoyage des toilettes à la maison et à l’école. J’espère que ce qu’ils ont appris aujourd’hui leur servira et qu’ils le partageront avec leur entourage. »



Yamato Nobutaka, agent d’inspection, explique les différents types de détergents, leurs effets, et propose des démonstrations pratiques.



Enfants lessivant énergiquement le sol

Pour les amateurs d’architecture et les passionnés d’art, THE TOKYO TOILET est désormais un must. On dit que les restaurants dotés de toilettes impeccables ont la cote, alors que dire d’une ville qui utilise ses toilettes comme atout touristique? C’est probablement unique au monde. « La propreté des toilettes publiques contribue à améliorer l’image de la ville dans son ensemble. À Shibuya, qui est très fréquenté la nuit, il n’est pas rare que les toilettes se salissent vite, mais nous continuerons à en faire l’entretien méticuleux. » , insiste Yamato.

Les toilettes du parc de Shichigô-dôri (Hi Toilet) qui ont été imaginées par l’équipe de Satô Kazoo ont remporté l’or au iF DESIGN AWARD 2022, l’un des trois principaux concours de design au monde. Wim Wenders, le cinéaste allemand connu notamment pour son long métrage Les Ailes du désir, réalise actuellement un film tourné sur des sites du TOKYO TOILET. Il s’est concentré sur six endroits ouverts au public entre 2021 et octobre 2022.



Cette énorme forme blanche réalisée par Satô Kashiwa, entre autres concepteur du logo d’Uniqlo, abrite des toilettes publiques, elle a surgi de terre à la sortie ouest de la gare d’Ebisu (achevée en juillet 2021). Le grand nombre d’utilisateurs journalier en rend l’entretien particulièrement ardu .



Un système de commande vocale a été mis en place dans les toilettes du parc de Shichigô-dôri (achevées en août 2021). Fonction judicieuse à une époque où le sans contact est devenu incontournable.

■ Nigo

Les toilettes publiques de Jingumae

Adresse : 1-3 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo

Nigo est un créateur de mode originellement basé à Harajuku qui a réussi à mener une carrière à l’international. Actuellement directeur artistique chez KENZO, son bastion est à Jingumae. Il y a créé des toilettes onko chishin, ce qui signifie « apprendre du passé pour créer du neuf ». Après-guerre, Harajuku a été l’un des premiers quartiers de Tokyo à être influencé par la culture américaine. Mêlant nostalgie et nouveauté, le styliste a signé un lieu inspiré du style des bâtiments militaires américains.



Comme une bâtisse perdue dans le tissu urbain de la métropole (achevée en mai 2021).



Extérieur rétro rappelant les logements de la Washington Heights, autrefois situés à Yoyogi.



Toilettes équipées de jet d’eau chaude, sanitaires permettant la vidange des poches urinaires, siège bébé, etc.

■ Kuma Kengo

Les toilettes du parc de Nabeshima Shôtô

Adresse : 2-10-7 Shôtô, Shibuya-ku, Tokyo

Pour le Stade Olympique, Kuma Kengo a fait la part belle au bois. En adéquation totale avec le parc historique qui abritait à l’origine la résidence secondaire de la branche Kishû du clan Tokugawa, sa création est impressionnante. Elle se compose de cinq îlots recouverts de bois de cryptomère reliés par un passage appelé Mori no komichi, le « Sentier de forêt », qui assure autant la ventilation qu’il sert de terrain de jeu pour les enfants.



Les différents madriers de cryptomères semblent disposés à la va-vite alors qu’ils répondent à un agencement soigneusement calculé.



Le passage dit « Sentier de forêt » qui assure la ventilation et garantit la sécurité.



Même à l’intérieur, on a l’impression d’être en forêt.

■ Ito Toyo

Les toilettes publiques de Yoyogi-Hachiman

Adresse : 5-1-2 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo

Ito Toyo, lauréat du prix Pritzker (le prix Nobel du monde de l’architecture), a imaginé trois champignons pour les bois du sanctuaire Yoyogi-Hachiman à Yoyogi. Les murs recouverts de tuiles rondes aux tons joliment dégradés se fondent parfaitement dans la verdure environnante. Il s’agit de trois toilettes individuelles, toutes équipées de sièges pour bébé pour une meilleure fonctionnalité.



Toilettes publiques de Yoyogi-Hachiman, comme « trois champignons » ayant poussé en forêt (achevées en juillet 2021).



L’éclairage nocturne donne l’impression que leurs toits ronds sont flottants.



Les toilettes individuelles sont spacieuses et faciles d’accès même pour des personnes en fauteuil roulant.