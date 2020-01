Ouvrons l’année des JO de Tokyo 2020 par une visite en photos du Stade Olympique

Le stade est composé de 5 étages au-dessus du sol et 2 étages en sous-sol, avec les pistes d’athlétisme et la pelouse situées au 2 e sous-sol. Avec son toit plat, la hauteur maximale a ainsi été maintenue à moins de 50 mètres, ce qui minimise sensiblement la pression générale qu’impose généralement le béton d’un stade d’environ 60 000 spectateurs. Au contraire, le Stade Olympique est en harmonie avec le paysage adjacent du sanctuaire de Meiji, qui est entouré d’une gigantesque forêt.

Vu de plus près, les auvents en bois qui entourent le stade d’un treillis en cèdre japonais sur 360° et jusqu’à 5 niveaux à hauteur des entrées procurent une forte impression immédiate. La partie supérieure, surnommé « le grand auvent » est conçu pour tirer parti des courants d’air saisonniers et faire circuler l’air à l’intérieur du stade. Les bois proviennent des 47 préfectures du pays , de Hokkaidô au nord à Okinawa au sud, dans un souci constant d’harmonie avec l’environnement. Avec une attention portée au moindre détail, le stade est une expression moderne des techniques d’architecture traditionnelles en bois du Japon.

Malgré un projet stoppé, la construction s’est complétée en douceur

La proposition initiale de Zaha Hadid a été retirée en raison de l’augmentation des coûts de construction, et c’est en décembre 2015, à l’issue d’une seconde compétition, que le projet mené par Kuma Kengo, Taisei Construction et Sakai Design a été définitivement retenu. Le premier coût de pelleteuse est donné un an plus tard et le chantier est achevé comme prévu après 36 mois de travaux et livré à l’organisme d’exploitation du stade, le Japan Sport Council, le 30 novembre 2019. Les coûts d’aménagement du stade et de ses dépendances s’élèvent à 156,9 milliards de yens, moins que la limite de 159 milliards qui avait été fixée sur plans.









Le bois est présent dans tous les aménagements du stade. Les poutres qui supportent le grand toit de 20 000 tonnes sont des composites de mélèzes et cèdres du Japon sur une ossature d’acier. L’ossature en acier apporte sa résistance globale, alors que le bois apporte sa capacité d’absorption des contraintes sismiques et atmosphériques. Le toit de forme torique est soutenu par 108 poutres, qui apportent leur confort boisé à la totalité des tribunes et de la piste d’athlétisme.

Mais le bois est également présent dans les différents salons et terrasses, sur les murs et les plafonds des espaces d’expositions ainsi que les bancs.

















Les athlètes rivalisent de force et communient avec le public

La pelouse est en gazon naturel, avec un système souterrain de contrôle de la température intégré afin d’avoir une pelouse optimale tout au long de l’année. La piste d’athlétisme est en caoutchouc synthétique à haute résilience de fabrication italienne (société Mondo), connue pour sa « rapidité ». De nouveaux records sont attendus…

Les tribunes ont la forme d’un mortier à trois étages, sans présence d’aucun pilier qui pourraient bloquer la vue. Fixées sur 360° d’un seul tenant, elles favorisent le sentiment de communion entre le public et les athlètes. Les sièges de cinq couleurs différentes sont un rappel du vert et du rouge de la piste et de la pelouse, des nuances de beige du bois du grand toit et du bleu du ciel. Leur distribution aléatoire permet de ne pas laisser l’œil être importuné même si certains secteurs sont clairsemés.









Des écrans géants occupent le haut des tribunes sur les côtés nord et sud. D’autre part, un écran « ruban » court tout du long sur le bas de la deuxième tribune et fait le tour complet du stade. Les animations colorées que cela rend possible feront bien monter l’ambiance !

Sous les tribunes du 1er et du 2e étage, 185 ventilateurs à flux d’air permettent d’abaisser la température dans les tribunes, de façon à ce que la chaleur et l’humidité s’évacuent naturellement vers le haut. Les très fortes chaleurs attendues à la saison des Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont une préoccupation et cet équipement est une partie importante de la réponse.