Gastronomie savoureuse et boutiques insolites au marché aux poissons de Toyosu

Les sushis du plus grand marché aux poissons du monde

Capital pour de nombreux restaurants de sushi du pays, le marché de Toyosu est le lieu de vente en gros de produits frais de la mer à Tokyo. Mais pas besoin d’être un professionnel pour apprécier cet endroit à sa juste valeur. Vous pourrez y déguster des sushis de première main, les sushis les plus frais au monde. Rien que ça !

Le marché de Toyosu, et avant lui le marché de Tsukiji et tous les autres lieux de vente en gros installés sur le front de mer de Tokyo, ont au fil des ans et des époques contribué à la naissance de la tradition du sushi à la mode d’Edo, appelé Edo-mae (littéralement, « en provenance des eaux situées juste devant Edo », l’ancien nom de la capitale du Japon).

Premier arrêt : Sushi-Bun. Si vous cherchez des sushis authentiques à la mode d’Edo, alors, vous êtes à la bonne adresse. Lieu chargé d’histoire, ce restaurant a ouvert il y a 180 ans, à la fin de la période d’Edo (1603-1867). Typique des restaurants de sushis Edo-mae, le poisson et les fruits de mer y sont servis frais accompagnés d’une sauce soja à la saveur délicate, moins prononcée que celles vendues dans le commerce. Laissez-vous également tenter par leurs omelettes tamagoyaki ; elles sont faites maison.

Au menu, 10 sushis de saison, une omelette tamagoyaki fait maison, trois rouleaux de sushi (makizushi) et une soupe miso, le tout pour 4 100 yens (32 euros). Autant de sushis frais, d’une telle qualité et pour un prix aussi raisonnable : vous ne trouverez ça que sur le marché de Toyosu ! Si vous ne souhaitez pas avoir les yeux plus gros que le ventre et que vous voulez déguster un éventail de sushis raffinés, vous pouvez vous laisser tenter par le set de sushis de luxe pour 3 200 yens (25 euros) ou encore un set de sushis que vous choisirez vous-même (8 pièces ou plus par personne, aux prix pratiqués sur le marché). Vous pouvez également commander un ou plusieurs sushis à la pièce, que vous pourrez ajouter en complément à un repas complet par exemple.

L’assortiment de sushis au choix le jour de notre visite : ôtoro (partie la plus grasse du thon), de buri (sériole), chûtoro (partie moyennement grasse), akami (partie la moins grasse), crevettes, coquillage tairagi, kohada (alose à gésier konoshiro), coquillage akagai, oursin et congre. Les makizushi étaient au thon.

Notre guide, appelé Tsukijirô, véritable amoureux des produits de la mer, nous en dit un peu plus sur le menu du restaurant Sushi-Bun. « Les assortissements de trois sushis de thon différents, à savoir l’ôtoro, le chûtoro et l’akami, les grosses crevettes et les sérioles (buri), des poissons plutôt gras, sont ceux qui rencontrent le plus de succès. Ce restaurant propose également de généreux morceaux de poisson et de coquillage frais sur de petites boules de riz et des makizushi d’oursins si fournis qu’ils débordent de la feuille d’algue. Plus particulièrement, le kohada est mariné de manière à faire ressortir la véritable saveur du poisson, le congre est tendre et nappé d’une sauce que le restaurant sert depuis sa création, l’enveloppant d’une douce saveur. Le coquillage tairagi, plus méconnu, est plus gros qu’une coquille Saint-Jacques. Une sensation gustative incomparable ! »

Et rien n’est laissé au hasard au restaurant Sushi-Bun, explique encore Tsukijirô. « La sauce soja soigneusement préparée par le propriétaire du restaurant a une saveur délicate qui fait ressortir juste comme il faut le goût de chaque fruit de mer. C’est ce qui m’a moi-même fait comprendre à quel point la sauce soja est importante pour les sushis. »





Restaurant Sushi-Bun

Situé au 3 e étage du marché de gros des produits de la mer

étage du marché de gros des produits de la mer Heures d’ouverture : de 6 h 30 à 14 h (dernière commande). Tous les magasins mentionnés dans cet article sont fermés le dimanche, les jours fériés nationaux et les jours de marché.

de 6 h 30 à 14 h (dernière commande). Tous les magasins mentionnés dans cet article sont fermés le dimanche, les jours fériés nationaux et les jours de marché. Site internet : www.tsukijinet.com/tsukiji/kanren/susibun/wp/for-english/

Petite visite guidée : au troisième étage du marché de gros des produits de la mer, il y a huit restaurants de sushi, dont « Sushi-Bun ». Il y en six autres sur le marché même, dont « Daiwa Sushi » au premier étage du bâtiment consacré aux fruits et légumes (le bâtiment le plus proche de la station Toyosu Shijo-mae), et « Ryû Sushi » au troisième étage du bâtiment des installations de gestion du marché de gros.

Le site internet du marché vous renseignera sur les jours d’ouverture, alors n’oubliez pas de vérifier avant de vous rendre sur place.

Des bottes de qualité dans une boutique centenaire

Vous voulez faire un peu de shopping ? Ne manquez pas Uogashi Yokochô, au quatrième étage de la zone commerciale du bâtiment du marché de gros des produits de la mer.

Depuis son ouverture en 1910, le magasin Itô Uroko est spécialisé dans la vente de bottes pour professionnels mais propose également une sélection de produits variés plus originaux.

Les t-shirts ont particulièrement la cote. Et ce sont les hommes et les femmes qui travaillent au marché qui ont eux-mêmes eu l’idée de les créer. Plutôt ludiques, ils arborent des slogans et des dictons japonais en lien avec les sushis, tels que : « Pourquoi un Japonais mangerait-il du poisson grillé ?! » ou encore « Ça, c’est du gras ! ». Le tissu est de bonne qualité, ces t-shirts ayant été conçus pour être portés par les travailleurs du marché. Se trouvent également des objets à l’effigie de la mascotte touristique de l’arrondissement de Kôtô, Kotomi-chan, ou encore des chaussettes avec des motifs de poissons. Logique au marché de Toyosu !

Mme Itô, la propriétaire du magasin, nous a présenté une paire de bottes de la marque Uroko (qui signifie « écailles de poisson »). Légères, tout en alliant solidité et confort, ces bottes rencontrent beaucoup de succès auprès des travailleurs du marché, ainsi que des amateurs d’excursions en plein air. Lorsque nous étions sur place, un client était venu spécialement pour acheter une nouvelle paire de bottes. Il ne tarissait pas d’éloges sur ces chaussures de pluie. « Les essayer, c’est les adopter ! Une fois que vous aurez porté ces bottes, vous ne voudrez plus jamais mettre autre chose à vos pieds ». Vous ferez sensation en ville les jours de pluie. Elles existent en différents coloris donc vous trouverez à coup sûr votre bonheur !

Boutique Itô Uroko