À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Yamanashi est fière d’abriter les deux plus hauts pics du Japon, le mont Fuji et le mont Kita. La région est également célèbre pour être un grand centre de production de vin et de fruits dans le pays.

Sans littoral, la préfecture de Yamanashi est composée du bassin de Kôfu au centre, entourée de montagnes.

Le mont Fuji, le plus haut pic du Japon, qui culmine à 3 776 mètres d’altitude, est à cheval sur la partie sud de Yamanashi et la partie nord de la préfecture de Shizuoka. Kitadake, la deuxième montagne la plus élevée du Japon (3 193 mètres) se situe dans la partie ouest de la région. Grâce à sa topographie, Yamanashi profite d’un meilleur climat que le reste du pays, avec moins de pluie et davantage d’éclaircies.

La préfecture de Yamanashi en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Kai)

Capitale : Kôfu

Population : 810 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 465 km2

La route Yoshida, dans la préfecture de Yamanashi, est la voie la plus accessible pour l’escalade du mont Fuji (entre le 1er juillet et le 10 septembre 2023). C’est également la plus prisée car elle part du lac Kawaguchi, qui offre de splendides panoramas sur la montagne sacrée (voir notre article pour plus de détails : Ouverture de la saison 2023 de l’ascension du mont Fuji : où sont les grimpeurs ?)

La vue du mont Fuji de la pagode de Chûreitô, non loin de là, est devenue le cliché de choix pour les touristes étrangers. Le musée d’art Itchiku Kubota propose une belle exposition de kimonos. Et les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur sur les montagnes russes de Fuji-Q-Highlands.



Les montagnes russes et autres attractions de Fuji-Q-Highlands. (Pixta)

La préfecture de Yamanashi produit une abondance de fruits, ce qui en fait le premier producteur du Japon de raisins, pêches, et de prunes japonaises sumomo. Le bon rendement des vignes a encouragé de nombreux viticulteurs à s’y installer, et la préfecture est le plus gros producteur de vin au Japon. Ses montagnes regorgent de cristaux de roche qui soutiennent un secteur de bijouterie vigoureux. Yamanashi est aussi le premier fournisseur en eau minérale du pays grâce à la qualité de son eau.



Des grappes de raisins japonais « Oriental star » cultivés à Misaka, dans la préfecture de Yamanashi. (Pixta)



La mascotte de la préfecture de Yamanashi est un chien de la race « Kaï » du nom de Takeda Hishimaru. Le personnage s’inspire du chef de guerre Takeda Shingen qui a gouverné l’ancienne province de Kaï au XVIe siècle. Sur le casque d’armure figure le blason des Takeda, le hishi, ou diamant. Il porte un éventail de guerre gunbaï où est inscrite la phrase fûrin kazan (« Preste comme le vent, majestueuse comme la forêt, dévorante comme le feu, et inébranlable comme la montagne. ») qui figurait sur l’étendard de Shingen. Le mont Fuji est représenté sur son tablier. (© Préfecture de Yamanashi)

Personnalités originaires de Yamanashi

Takeda Shingen (1521-1573) : Puissant chef de guerre qui a remporté une victoire écrasante face à Tokugawa Ieyasu, mais a succombé à la maladie peu après.

Muraoka Hanako (1893-1968) : Auteure et traductrice de livres pour enfants. Elle est surtout connue pour sa traduction de Anne of Green Gables (Anne aux pignons verts) de L.M. Montgomery de l’anglais.

Nakata Hidetoshi (1977-) : Footballeur japonais, incontournable de l’équipe nationale, qui a participé à trois coupes du monde et a aussi longtemps joué en série A en Italie.

(Photo de titre : l’une des vues les célèbres du mont Fuji pour les touristes, avec la pagode Chûreitô flottant dans une mer de cerisiers en fleurs. Pixta)