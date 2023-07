Ouverture de la saison 2023 de l’ascension du mont Fuji : où sont les grimpeurs ?

Japan Data

Le 1er juillet marque l’ouverture de la saison 2023 de l’ascension du mont Fuji, et de nombreux grimpeurs sont attendus. Il y a quatre voies principales pour atteindre le sommet.

La saison 2023 de l’ascension du mont Fuji a débuté le 1er juillet pour se terminer le 10 septembre. Pour atteindre le sommet, il existe 4 voies principales, divisées en 10 stations. Toutes les voies peuvent être atteintes jusqu’à la station numéro 5 en voiture ou en bus. Le temps total de l’ascension varie selon les voies, mais il faut compter de 6 à 9 heures pour la montée, et 4 à 5 heures pour la descente.

Selon une enquête du ministère de l’Environnement, durant la saison 2022, 160 000 personnes avaient passé la 8e station, soit près du double du nombre de randonneurs de l’année précédente et environ deux tiers du chiffre de 2019 (235 000), avant la pandémie du coronavirus. L’accès à la montagne avait été fermé en 2020 pour raisons sanitaires.

Le ministère a installé en 2005 un dispositif de comptage infrarouge au niveau de la 8e station pour les 4 voies. L’année dernière, la majorité des grimpeurs (94 000) avaient pris la route Yoshida (toujours la plus fréquentée), qui part du lac Kawaguchi. C’est le chemin le plus correctement aménagé et comportant plusieurs relais et refuges. Environ 42 000 personnes ont pris la voie Fujinomiya, l’accès le plus court jusqu’au pic, 13 000 la voie Subashiri (pour les connaisseurs), et 12 000 la voie Gotenba (la plus longue et ardue).

La voie Yoshida s’ouvre le 1er juillet alors que les trois autres sont accessibles à partir du 10.

Notons que cette saison 2023 est la première à se dérouler sans restrictions sanitaires depuis trois ans. Nul doute que le nombre d’aventuriers sera bien plus élevé. Il semble y avoir eu une ruée sur les sites internet de réservation de refuge sur les quatre voies, et certaines dates sont déjà indisponibles.

Par conséquent, les autorités locales redoutent les « randonnées de masse », où les grimpeurs débutent leur ascension pendant la nuit depuis la 5e station et se pressent sans se reposer afin de parvenir au sommet à l’aube et assister au lever du soleil. Le risque de mal de montagne par manque d’oxygène et d’accident dû à la fatigue et au manque de sommeil est alors réellement présent.

Nombre de grimpeurs en 2019 et 2022 en fonction des jours et des voies

2022 2019 En semaine Week-end et jour férié En semaine Week-end et jour férié Voie Yoshida 1 060 1 827 1 746 2 848 Voie Subashiri 149 350 257 496 Voie Gotenba 130 337 160 285 Voie Fujinomiya 483 1 039 636 1 294 Total 1 822 3 553 2 799 4 923

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base des données du ministère de l’Environnement.

