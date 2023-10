À la découverte des 47 préfectures du Japon

Située à l’extrémité sud-ouest de l’île principale du Japon, la préfecture de Yamaguchi est connue pour ses merveilleux paysages naturels, sa gastronomie autour du poisson fugu, et des sites historiques comme le pont Kintai et ses cinq arches en bois.

La préfecture de Yamaguchi se situe au sud-ouest, tout bout de l’île principale du Japon. Son long littoral accidenté s’étend de la mer du Japon au nord jusqu’à la mer intérieure de Seto au sud. L’intérieur est dominé par des montagnes recouvertes de forêts.

La préfecture de Yamaguchi en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces de Suô et Nagato)

Capitale : Yamaguchi

Population 1 342 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 6 113 km2

Sa beauté naturelle et ses sites historiques font de Yamaguchi une destination touristique très prisée. On trouve les paysages karstiques et les grottes calcaires du plateau d’Akiyoshidai à l’ouest, des falaises abruptes le long de la côte nord, et de nombreux îlots au large de la mer intérieure.



Le karst d’Akiyoshidai (Pixta)

La ville d’Iwakuni est réputée pour son château féodal et le pont Kintai à cinq arches en bois, construit à l’origine au début de l’époque d’Edo (1603-1868). (Voir notre article dédié : Le pont Kintai d’Iwakuni : une architecture en cinq arches remplie d’histoire)



Le pont Kintai

L’activité industrielle, composée en majorité de gros producteurs d’acier, de produits chimiques et d’équipements, est concentrée le long de la côte de la mer intérieure de Seto. La ville pittoresque de Hagi, au nord, est connue depuis longtemps pour sa poterie.

Le dynamique secteur agricole produit différents fruits et légumes ainsi que du riz et du bœuf wagyû. Les pêcheurs profitent du long littoral pour rapporter des spécialités tels le poisson fugu et la murène japonaise.



Un four montant à Hagi, où la chaleur générée dans la partie inférieure remonte dans la partie supérieure pour cuire la poterie. (Pixta)



La mascotte officielle de Yamaguchi, Choruru. Sa tête pointue représente les montagnes, et les couleurs vertes, oranges et rouges évoquent la nature, la cuisine et l’histoire de Yamaguchi. (Jiji)

Personnalités originaires de Yamaguchi

Itô Hirobumi (1841-1909) : Le tout premier Premier ministre du Japon moderne et l’un de ceux qui ont rédigé la Constitution de Meiji.

Uno Chiyo (1897-1996) : Écrivaine connue pour ses romans, ses nouvelles, et ses œuvres autobiographiques. Ses romans Confession amoureuse et Ohan ont été traduits en français par Dominique Palmé et Kyôko Satô.

Abe Shinzô (1954-2022) : Homme politique qui a représenté le premier district de Yamaguchi et qui a été le Premier ministre le plus longtemps à ce poste de l’histoire du Japon. Il est mort assassiné en juillet 2022.

(Photo de titre : le pont Kintai d’Iwakuni : Pixta)