Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le pont Kintai (Yamaguchi)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Environ 3 000 cerisiers poussent autour du pont Kintai, dans la préfecture de Yamaguchi, réputé pour sa beauté exceptionnelle. Le rose clair des cerisiers en fleurs bordant le lit du fleuve est reflété dans l’eau qui coule en contrebas. Pour une vue optimale, les visiteurs peuvent embarquer sur des bateaux de plaisance qui sont opérés pendant la haute saison. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le pont Kintai, long de 200 mètres, dispose d’une structure en bois séquentielle à cinq arches très inhabituelle (les trois travées du milieu forment chacune un pont en arc). Après avoir été emporté par un typhon en 1950, il a également été reconstruit dans le même genre de bois 3 ans plus tard. Puis une nouvelle rénovation a commencé en 2000 afin de renforcer les poutres qui s’étaient délabrées. Le pont de Kintai est une destination touristique populaire tout au long de l’année, entre floraison des cerisiers au printemps, les feux d’artifice et la pêche au cormoran en été, la coloration dorée des feuillages en automne (kôyô) et les paysages drapés de blanc en hiver.

Le pont Kintai (Yamaguchi)

Adresse : Yokoyama, Iwakuni-shi, Yamaguchi-ken

Nombre d’arbres : 3 000

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 8 h à 17 h

Entrée : 310 yens pour traverser le pont (aller-retour)

(Photo de titre : © Département de promotion de la ville d’Iwakuni)