Le pont Kintai d’Iwakuni : une architecture en cinq arches remplie d’histoire

Un endroit stratégique aux courbes étonnantes

Situé à Iwakuni, à l’extrême sud-ouest de l’île principale du Japon, le pont en bois Kintai enjambe de ses cinq grandes arches la Nishiki, un cours d’eau limpide connu pour sa pêche au cormoran. Mesurant 193,3 mètres de long, le pont a pour caractéristique de ne pas reposer sur des piliers, ses trois voûtes centrales sont seulement posées sur des culées en pierre. Sa construction ayant uniquement eu recours à des techniques de charpenterie, aucun clou n’a été utilisé. Le paysage, classé au patrimoine national, est de toute beauté, on y contemple la rivière Nishiki et le château féodal de Iwakuni juché sur la colline de Yokoyama (haute de 200 mètres).



Le pont Kintai, photographié depuis la rive gauche de la rivière Nishiki. On aperçoit le faîte du château d’Iwakuni se détacher en arrière-plan, en haut du promontoire.



De la berge, on peut observer le superbe travail de charpenterie de la travée.

Ses courbes étonnantes donnent l’impression que le pont a été construit juste pour la beauté de la forme, mais le fait est que cette silhouette est née d’un besoin, celui que l’ouvrage ne soit pas « emporté par les crues ».

Pendant l’époque d’Edo (1603-1868), le fief d’Iwakuni dans la province de Suô est aux mains des Kikkawa, eux-mêmes vassaux des Môri du domaine de Chôshû. Un des tout premiers Kikkawa, Kikkawa Hiroie, choisit d’utiliser la Nishiki en guise de douve extérieure et construit le château d’Iwakuni (achevé en 1608) au sommet d’une colline sur la rive droite du cours d’eau. Au pied du mont, il installe son état-major qui prend ses quartiers à Yokoyama non loin de sa propre résidence et celles de ses principaux vassaux.

C’était un endroit stratégique, une place-forte, mais qui n’était pas pour arranger les guerriers de seconde classe. En effet, eux qui vivaient dans la ville basse sur la rive gauche, devaient traverser tous les jours la Nishiki pour rejoindre leur poste. Or la rivière ne faisait pas moins de 200 mètres de large et son débit était rapide. Les crues faisaient souvent s’effondrer le pont, les obligeant à faire la traversée par bateau ce qui était bien peu commode.



Vue du château d’Iwakuni depuis le pont Kintai. Le donjon actuel a été reconstruit en 1962.



Le pont Kintai vu du haut du donjon. Au premier plan, on devine le quartier de Yokoyama, où se trouvait l’état-major et de l’autre côté de la rivière Nishiki, était la ville basse où vivaient les commis de seconde classe et le reste de la population.

Un « pont indéracinable »

Quand Kikkawa Hiroyoshi, troisième du nom, fait ériger le pont de Kintai, il veut un ouvrage qui résiste longtemps et ne soit pas emporté par les crues. La technique de pont en arc ne reposant pas sur des culées existait déjà, mais à l’époque elle n’était utilisée que pour des cours d’eau dont le lit était étroit et il a fallu se creuser la tête pour trouver une solution...



La statue en bronze du seigneur Kikkawa Hiroyoshi, se trouve à Yokoyama à côté du pont Kintai, sur la rive droite de la Nishiki.

La clé du problème résidait dans un dessin du lac de l’Ouest de Hangzhou qui lui fut montré par un moine de retour de la Chine des Ming. On y voyait quatre îlots à l’horizon, reliés par un pont à cinq arches et sans pilier aucun. Ce dessin lui donnera l’idée de remplacer les îlots par de solides culées en pierre.

Le premier pont Kintai est achevé en 1673. L’année suivante il est emporté par une inondation, mais il est rapidement reconstruit et les culées renforcées. Amélioré depuis à maintes reprises, le pont Kintai a tenu bon pendant 276 ans. Lui qui avait résisté pendant toute l’époque d’Edo, a fini avalé par les eaux boueuses du typhon Kezia en 1950.



Les cinq voûtes inspirées d’un pont en arc reliant des îlots