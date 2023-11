À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Kumamoto regorge de richesses, et sa mascotte officielle, Kumamon, est devenue la plus célèbre du Japon en jouant un rôle important dans la promotion de la région.

Kumamoto est située dans la partie ouest de l’île de Kyûshû. Des montagnes dominent le sud et le nord de la préfecture, avec une large plaine dans la partie centrale où se concentre la majorité de la population. La côte ouest longe les mers d’Ariake, de Yatsushiro et de Amakusa.

La préfecture de Kumamoto en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Higo)

Capitale : Kumamoto

Population : 1 738 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 7 409 km2

À Shimoshima, la plus grande île de l’archipel Amakusa, se trouvent des églises témoignant de l’histoire douloureuse des « chrétiens cachés ». (Voir notre article : Sakitsu, un village de pêcheurs qui préserve la culture des chrétiens du Japon)

La capitale, Kumamoto, est le site du plus grand château fortifié du Japon. Il a été récemment restauré après des dégâts provoqués par une série de séismes en 2016. Le mont Aso, au nord-est de la préfecture, est le plus vaste volcan du Japon et aussi l’un des plus actifs. On peut admirer des magnifiques paysages à proximité et profiter de nombreuses sources thermales, dont Kurokawa est l’une des plus connues.



L’île de Koiji, dans la baie de Minamata, face à la ville du même nom. Les statues en pierre le long de la côte commémorent les victimes de la maladie de Minamata. Le musée municipal de la ville de Minamata rend hommage aux personnes touchées par l’empoisonnement au mercure dans les années 1950 et 1960. (Pixta)

Kumamoto est une région agricole, particulièrement reputée pour sa production de clémentines. Les élevages de vaches laitières y sont aussi importants, ainsi que l’exploitation forestière, la pêche et l’aquaculture. Côté industriel, on y retrouve des fabricants de produits électroniques, de machines, d’équipements de transport et d’aliments transformés.



Des jouets en bois à roulettes faits à la main, appelés kijiuma, sont produits à Kumamoto depuis des siècles. (Pixta)



Kumamon, la mascotte officielle de Kumamoto, est la plus célèbre du Japon grâce au rôle majeur qu’elle joue dans la promotion de la région. (Jiji)

Personnages célèbres originaires de Kumamoto

Miyamoto Musashi (1584-1645) : Maître du sabre japonais. Bien qu’il ne soit pas né à Kumamoto, il était au service du puissant clan Hosokawa et a passé ses dernières années à Kumamoto où il a rédigé Le Livre des cinq anneaux, considéré un grand classique de stratégie.

Kawakami Tetsuharu (1920-2013) : Joueur et manager de baseball. Il a remporté de nombreux titres durant sa carrière et a été le premier japonais à atteindre 2 000 coups sûrs. Entre 1965 et 1973, il a mené l’équipe des Yomiuri Giants à neuf victoires consécutives dans le championnat professionnel de baseball.

Ishimure Michiko (1927-2018) : Écrivaine et poétesse. Elle est surtout connue pour Kugai Jôdô waga Minamata byô (« Mer de souffrance, Terre Pure : notre maladie de Minamata ») sur les effets de l’empoisonnement au mercure des résidents de Minamata.

