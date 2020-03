Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le château de Kumamoto (Kumamoto)

Le château de Kumamoto est reconnu comme l'un des « Trois plus importants châteaux du Japon ». Il est particulièrement célèbre pour ses splendides cerisiers en fleurs. Certaines zones sont toujours fermées à la suite du tremblement de terre dévastateur de 2016, mais le majestueux édifice peut encore être observé depuis des installations touristiques telles que l’espace Sakuranobaba Jôsai-en et la place Ninomaru. Le château de Kumamoto a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).