Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le lac du barrage d’Ichifusa (Kumamoto)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Visiterle Japon

La zone du barrage d’Ichifusa est connu pour ses quelque 10 000 cerisiers plantés le long d'une route de 14 kilomètres autour du lac, ainsi que pour sa gigantesque fontaine atteignant 80 mètres de haut. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le village de Mizukami souhaite sans doute devenir le plus beau du Japon pour admirer les cerisiers en fleurs... En effet, en plus des 10 000 arbres longeant le lac du barrage, il possède également une « galerie de fleurs de cerisier » où quelque 70 variétés peuvent y être admirées. Le festival « Yuyama Onsen Sakura Matsuri », qui prend place au moment de la floraison, propose un feu d’artifice, des spectacles de danse traditionnelle kagura et un marathon.

(Note : le festival 2020 de Yuyama Onsen Sakura Matsuri est annulé par précaution face à l’épidémie actuelle de coronavirus. )

Lac du barrage d’Ichifusa (Kumamoto)

Adresse : Yuyama, Mizukami, Kuma-gun, Kumamoto-ken

Nombre d’arbres : 10 000

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Frais : 500 yens pour activer la fontaine

Autour du lieu

(Photo de titre © Association de tourisme du village de Mizukami)