La préfecture de Toyama abrite des beautés naturelles comme les montagnes Tateyama et les gorges de Kurobe. Elle héberge aussi un petit village inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

La préfecture de Toyama est située au centre ouest du pays, la partie côtière donnant sur la mer du Japon. Le climat est plutôt nuageux et pluvieux tout au long de l’année.

La préfecture de Toyama en bref

Établie en 1871 (anciennement la province d’Etchû)

Capitale : Toyama

Population : 1 035 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 248 km2

L’intérieur des terres abrite la chaîne de montagnes Tateyama (et ses pics de plus de 3 000 mètres), qu’il est possible de traverser en empruntant la route alpine Tateyama Kurobe, vers Nagano. Ce chemin est connu pour son « canyon de neige », des impressionnantes formations naturelles qui peuvent faire jusqu’à 20 mètres de haut, et que l’on peut admirer d’avril à juin.

La préfecture de Toyama héberge également le village historique de Gokayama, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses maisons aux toits de chaume construits dans le style gasshô-zukuri (nommé ainsi car il rappelle des mains jointes en prière).

Le train panoramique des gorges de Kurobe propose des vues à couper le souffle sur le fleuve et les montagnes tout autour.



Le pont rouge de Shin-Yamabiko, de la ligne Kurobe Gorge Railway, sur un fond de couleurs d’automne. (Pixta)

La préfecture de Toyama est un important producteur de riz, et la ville de Tonami est connue pour ses tulipes. La baie de Toyama est riche en poissons et fruits de mer, avec le le calmar luciole (Watasenia scintillans, ou hotaru-ika en japonais) qui est une spécialité locale. Grâce aux vendeurs itinérants de médicaments traditionnels qui se sont installés dans la région, la préfecture s’est nantie d’une industrie pharmaceutique solide.

La ville de Takaoka produit plus de 90 % du cuivre au Japon, et le Grand Bouddha local est le symbole de l’industrie de la fonderie. (Voir notre article : La ville de Takaoka : sous le regard du Grand Bouddha, l’art du cuivre à son apogée)



Le Grand Bouddha de Takaoka sous un ciel dégagé. (Pixta)



Le nom de la mascotte officielle de Toyama, Kitokito-kun, vient de l’expression locale kito kito qui veut dire « frais » ou « plein de vie ». Sa coiffure représente les montagnes de Tateyama. (© Préfecture de Toyama)

Personnalités originaires de Toyama

Fujiko F. Fujio (1933-96) : le créateur de Doraemon, l’un des personnages pour enfants les plus connus au Japon.

Ueno Chizuko (1948-) : militante féministe, sociologue et auteure spécialisée dans l’inégalité des sexes.

Hosoda Mamoru (1967-) : réalisateur de films d’animation, dont La Traversée du temps et Les Enfants loups.

(Photo de titre : les rochers d’Onnaiwa, sur la côte d’Amaharashi, les montagnes Tateyama en arrière-plan. Pixta)