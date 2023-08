À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Gifu, située au centre du pays, est montagneuse, avec de nombreuses sources thermales, d’anciens villages bien préservés et un savoir-faire traditionnel comme la fabrication d’épées.

Gifu est une préfecture très montagneuse, sans littoral. Ses plus hauts sommets atteignent entre 2 000 et 3 000 mètres. Les monts Hida, qu’on appelle aussi les Alpes du nord, s’étendent sur la frontière avec la préfecture de Nagano à l’est. Les monts Kiso, ou Alpes centrales, sont au sud, et les monts Ryôhaku longent la frontière ouest de Gifu. La vaste plaine de Nôbi, au sud, est une importante région agricole.

La préfecture de Gifu en bref

Établie en 1876 (anciennement les provinces de Hida et Mino)

Capitale : Gifu

Population : 1 979 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 10 621 km2

La topographie montagneuse de Gifu attire les amateurs d’escalade et de randonnée, et autres passionnés d’activités en plein air. La région de Oku-Hida est riche en sources thermales, et les villes de Takayama et Furukawa conservent un charme pittoresque. Le village de Shirakawa-gô, avec ses maisons de style gasshô-zukuri, une construction à toit de chaume très pentu, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.



Une ruelle à Gujô Hachiman (Pixta)

En été depuis 1 300 ans se perpétue la tradition de la pêche au cormoran sur la rivière Nagara. Elle se pratique toujours avec des bateaux en bois et des torches suspendues à des paniers pour attirer les poissons. (Voir notre article : La pêche au cormoran, une tradition millénaire qui annonce l’arrivée de l’été au Japon)

Le secteur industriel à Gifu développe principalement du matériel de transport, des machines et des appareils électroniques. Côté agriculture, c’est la production de riz et de légumes de base qui dominent. Le bœuf de Hida et le poulet fermier d’Oku-Mino sont des produits régionaux connus, et la préfecture est riche en poissons ayu sauvages et d’élevage, ainsi qu’en truites. Citons de même la ville de Seki, qui est un centre de fabrication d’épées japonaises, et Mino, réputée pour sa poterie et le papier japonais washi (Hon-Minoshi).



L’ayu, un poisson que l’on retrouve notamment à Gifu, salé et grillé autour de braises de charbon. (© Pixta)



Minamo, la mascotte officielle de Gifu, est une fée de l’eau. Elle porte du bleu pour vanter les eaux claires de la préfecture, et du jaune, représentant le soleil toujours présent dans la région. (© Préfecture de Gifu)

Personnalités originaires de Gifu

Akechi Mitsuhide (1528-82) : Seigneur et général sous les ordres d’Oda Nobunaga. Trahi par ce dernier, il attaque les troupes de Nobunaga au temple Honno-ji, poussant celui-ci au suicide pour éviter d’être pris.

Maeda Seison (1885-1977): Grand peintre considéré comme l’un des fondateurs du mouvement nihonga.

Ozaki Hotsumi (1901-44) : Journaliste de l’Asahi Shinbun et informateur pour l’espion russe Richard Sorge.

(Photo de titre : une maison en toit de chaume du village de Shirakawa-gô. Pixta)