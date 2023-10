À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Kagawa

Visiterle Japon

Kagawa est la plus petite préfecture du Japon. Elle abrite l’un des plus beaux jardins du pays et sa spécialité gastronomique est le savoureux Sanuki udon.

