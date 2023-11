À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

La préfecture de Saga, située sur l’île de Kyûshû, est reputée pour l’abondance de ses poissons et fruits de mer, et l’art de la céramique. La région abrite également le site archéologique de Yoshinogari.

Située au sud-ouest du Japon, Saga donne sur la mer de Genkai au nord et celle d’Ariake au sud. Les parties nord et ouest sont vallonnées, avec le mont Sefuri, le plus haut pic de la chaîne de Tara, culminant à 1 055 mètres. Le sud-ouest est dominé par les plaines de Saga et Shiroishi. La population est principalement concentrée dans la capitale, Saga, et les villes de Karatsu et Tosu.

La préfecture de Saga en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Hizen)

Capitale : Saga

Population : 811 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 2 441 km2

Malgré sa beauté naturelle et ses sites historiques, l’attrait touristique de Saga est peu connu. La côte nord est escarpée, avec des falaises et des grottes. Les vastes marais littoraux de la mer d’Ariake au sud abritent beaucoup d’oiseaux et une faune aquatique unique. La région abrite de même des vestiges historiques dont l’un des plus vastes est le site de Yoshinogari, datant de la période préhistorique de Yayoi (-300 avant J.-C à 250 après J.-C).

Le sanctuaire haut en couleur de Yûtoku Inari, à Kashima, avec sa magnifique terrasse vermillon, est l’un des plus grands sanctuaires dédié à Inari, la divinité des récoltes. Les sources thermales d’Ureshino et Takeo permettent aux voyageurs de se ressourcer.



Les ruines du château de Nagoya, à Karatsu. Le donjon a été édifié par le chef de guerre Toyotomi Hideyoshi afin de préparer une invasion de la péninsule coréenne vers la fin du XVIe siècle. (Pixta)

La production industrielle de Saga comprend l’alimentaire, l’électronique et des machines-outils. La préfecture est un berceau de la céramique, tout particulièrement les porcelaines d’Imari et d’Arita et la céramique de Karatsu. Les algues nori sont cultivées dans les eaux de la mer d’Ariake qui abonde aussi de poissons et fruits de mer. La mer de Genkai est également riche en dorades, sérioles (buri) et calamars.



Céramiques d’Arita (Pixta)

Personnalités originaires de Saga

Ôkuma Shigenobu (1838-1922) : Homme politique. Il a été Premier ministre du Japon à deux reprises. C’est aussi le fondateur de la prestigieuse université de Waseda.

Son Masayoshi (1957-) : Homme d’affaires et chef d’entreprise. Il a fondé le groupe de télécommunications Softbank.

Découvrir d’autres articles liés à la préfecture de Saga

(Photo de titre : l’événement annuel des montgolfières sur les rives de la rivère Kase, dans la préfecture de Saga. Pixta)