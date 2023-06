À la découverte des 47 préfectures du Japon

Parmi les 47 préfectures du Japon, Hokkaidô est celle de tous les superlatifs : la plus septentrionale du Japon, la plus grande, et celle où le climat y est le plus froid. C’est également une importante terre d’agriculture et d’élevage et l’une des régions les plus appréciées par les Japonais.

Parmi les quatre îles principales du Japon, la préfecture de Hokkaidô recouvre la totalité de celle la plus au nord. Ses stations de skis, réparties à travers la région, attirent des amateurs de sports d’hiver du monde entier, notamment la station de Niseko. La capitale de la préfecture, Sapporo, a accueilli les olympiades d’hiver en 1972.

La préfecture de Hokkaidô en bref

Établie en 1869 (anciennement le territoire d’Ezo) Capitale : Sapporo

Population : 5 225 000 (octobre 2020)

Superficie : 83 424 km2

Hokkaidô s’étend du cap de Shirakami au sud, à une latitude de 41,2°N, jusqu’au cap de Sôya au nord, à 45,3°N.

Si les hivers y sont très rigoureux (19 des 20 températures les plus basses observées au Japon ont été enregistrées dans des stations météorologiques de l’île, y compris le record historique de -41° enregistré à Asahikawa), les étés sont tempérés et agréables. De plus, la région ne connaît pas de saison des pluies, qui est subie par le reste du pays à la fin du printemps.

Ses grands espaces en ont fait la principale région agricole du Japon qui, en 2021, produisait plus de 66 % du blé, 78 % des pommes de terre, et 43 % du soja de tout le pays. Par ailleurs, Hokkaidô est le plus grand centre de production laitière, représentant 56 % du lait produit au Japon ainsi que 20 % du bœuf.



Une ferme laitière près de la ville de Nakashibetsu (© Pixta)

Le mont Asahi est le point culminant de la préfecture de Hokkaidô, à 2 291 mètres. Le vent d’hiver, qui souffle de Sibérie en traversant la mer du Japon, accumule de l’humidité pour créer une neige légère et poudreuse qui fait de ses stations de ski les plus prisées du Japon. Les skieurs et les snowboardeurs y viennent du monde entier. La région de Niseko, au sud-ouest de Sapporo, avait connu un véritable essor parmi les visiteurs internationaux avant le début de la pandémie de Covid-19, et ceux-ci affluent à nouveau depuis la levée des restrictions de voyage. Déjà connue pour les JO d’hiver de 1972, Sapporo reste un centre international de concours de saut à ski.

Avec ses 4 402 kilomètres de côtes donnant sur la mer du Japon, la mer d’Okhotsk et l’océan pacifique, l’île jouit d’une importante richesse maritime et peut se vanter de posséder la plus grande flotte de pêche du Japon. Hokkaidô représente environ un quart du marché des produits de la mer du pays, dont une part importante de la prise de saumon, de coquille St Jacques, de maquereau d’Okhotsk et d’algues kombu.



La péninsule de Shiretoko, avec son littoral accidenté et ses forêts sauvages, a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 2005. (© Pixta)

Les touristes peuvent admirer la nature vierge de Hokkaidô à travers ses six parcs nationaux peuplés d’ours, renards, cerfs d’Ezo et autre faune qu’on ne trouve que sur cette île. La péninsule de Shiretoko a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 2005. Plusieurs zones humides dans le Hokkaidô ont été enregistrées sur la liste de Ramsar pour la qualité de leur écosystème, à commencer par les marais de Kushiro en 1980.

Parmi les endroits plus urbains à visiter, bien entendu la capitale, Sapporo, connue pour son festival de la neige (yuki matsuri), et le port d’Otaru, l’un des symboles des débuts de la modernisation du Japon. Une promenade le bord de son canal est une activité incontournable.



Les superbes sculptures de glace illuminées lors du festival de la neige de Sapporo attirent de nombreux visiteurs. (© Pixta)

Hokkaidô est la seule préfecture au Japon avec le suffixe dô qui est similaire au to de Tokyo (appelée administrativement Tokyo-to), au fu d’Osaka (Osaka-fu) et de Kyoto (Kyoto-fu), et au ken de toutes les autres préfectures. Ce suffixe remonte à l’ère pré-moderne où il était utilisé pour les régions plus vastes que les territoires et provinces de l’époque.

Personnages célèbres originaire de Hokkaidô

Suzuki Akira (né en 1930) : Chimiste. Co-récipiendaire du prix Nobel de chimie en 2010. A fait ses études jusqu’au doctorat à l’Université de Hokkaidô où il a ensuite travaillé pendant plus de 30 ans. Ses travaux ont porté sur la synthèse organique et ont abouti à la découverte de la réaction de couplage catalysée par le palladium.

(né en 1930) : Chimiste. Co-récipiendaire du prix Nobel de chimie en 2010. A fait ses études jusqu’au doctorat à l’Université de Hokkaidô où il a ensuite travaillé pendant plus de 30 ans. Ses travaux ont porté sur la synthèse organique et ont abouti à la découverte de la réaction de couplage catalysée par le palladium. Kasai Noriaki (né en 1972) : Sauteur à ski. Après ses débuts en coupe du monde à l’âge de 16 ans, en 1988, il a concouru à haut niveau jusqu’aux JO d’hiver de Pyeongchang en 2018, ce qui lui a valu le surnom de « Legend ». Aux jeux de Sôchi en 2014, il est devenu l’athlète médaillé le plus âgé de l’histoire des JO en saut à ski, gagnant une médaille d’argent en simple dans l’épreuve grand tremplin et une médaille en bronze par équipes.

