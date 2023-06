À la découverte des 47 préfectures du Japon

Miyagi est hautement réputée pour son littoral, où l’on peut notamment y admirer le fascinant paysage de Matsushima. Sendai, la capitale de la préfecture, est la ville la plus peuplée du nord-est du Japon.

La préfecture de Miyagi se situe sur la côte pacifique du nord-est du pays, avec près d’un quart de la région qui est constituée de parcs naturels. La capitale, Sendai, est la plus grande ville du Tôhoku (nord-est), avec plus d’un million d’habitants.

Miyagi est protégée des tempêtes de neige les plus violentes venant de Sibérie grâce aux hautes montagnes qui longent sa frontière avec la préfecture de Yamagata. Ses hivers sont donc plus tempérés que ceux des régions avoisinantes.

La préfecture de Miyagi en bref

Établie en 1872 (faisait anciennement partie de la province de Mutsu)

Capitale : Sendai

Population : 2 302 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 7 282 km2

Le lieu le plus célèbre de la préfecture est sans nul doute Matsushima, considéré comme l’un des « trois plus beaux paysages du Japon ». Son splendide panorama composé de centaines d’îlots rocheux couverts de pins vaut largement le détour. Des écrivains en chantent les louanges depuis des siècles. Lors d’un voyage en 1689, le poète Matsuo Bashô y a écrit un de ses haïku les plus renommés, vantant la beauté incomparable du site.



Le paysage de Matsushima (Pixta)

La partie ouest de la préfecture est montagneuse, s’étendant le long de la chaine d’Ôu, partant d’Aomori au nord jusqu’à Tochigi au sud. La partie centrale de Miyagi est principalement sans relief et se prête donc parfaitement à l’agriculture. La préfecture est la première productrice au Japon de seri (persil japonais) et poivrons, et la deuxième de soja et de baselle (épinard de Malabar).

La partie septentrionale du littoral de Miyagi, y compris la péninsule d’Oshika, était proche de l’épicentre du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon le 11 mars 2011, et plusieurs communautés côtières comme Kesennuma et Ishinomaki ont subi des dégâts considérables, avec de nombreuses victimes. La mer au large de la préfecture en fait un des plus gros producteurs d’algues nori et wakame au Japon, ainsi que d’huitres, de coquilles Saint-Jacques et de saumon Coho d’élevage.



De magnifiques cerisiers en fleur longeant le bord de la rivière Shiroishi. (Pixta)

Parmi les grandes figures qui ont contribué au développement de la région de Miyagi, citons Date Masamune (1567-1636), tacticien militaire, édificateur du château d’Aoba et premier daimyô (seigneur) du domaine de Sendai. Durant l’époque d’Edo (1603-1868), Sendai était le centre administratif de la grande province de Mutsu qui s’étendait vers le nord jusqu’aux préfectures d’Iwate et Aomori d’aujourd’hui. (Voir notre article : Le « dragon borgne » Date Masamune, chef de guerre et fierté de la ville de Sendai)



Une statue de Date Masamune portant son casque mythique en demi-lune, à Sendai. (Pixta)



La mascotte de Sendai, Musubimaru, a un visage en forme de boulette de riz onigiri (car la qualité du riz de la préfecture a une très bonne réputation). Le personnage porte une armure et le casque mythique de Date Masamune. (Avec l’aimable permission de l’Association de promotion du tourisme à Sendai)

Personnalités originaires de Miyagi

Yoshino Sakuzô (1878-1933). Politologue. Il a fait des recherches aux États-Unis et en Europe lors d’un long séjour dans les années 1910. Après son retour au Japon, il a étudié les moyens d’y mettre en place des principes démocratiques, peaufinant la théorie du minpon-shugi qui plaçait le peuple au centre de la démocratie tout en gardant l’institution impériale. On l’appelle le père de la démocratie Taishô qui s’est épanouie pendant l’entre-deux-guerres.

(1878-1933). Politologue. Il a fait des recherches aux États-Unis et en Europe lors d’un long séjour dans les années 1910. Après son retour au Japon, il a étudié les moyens d’y mettre en place des principes démocratiques, peaufinant la théorie du minpon-shugi qui plaçait le peuple au centre de la démocratie tout en gardant l’institution impériale. On l’appelle le père de la démocratie Taishô qui s’est épanouie pendant l’entre-deux-guerres. Fukuhara Ai (1988-) : Joueuse de tennis de table. A concouru aux Jeux olympiques d’Athènes où elle était la plus jeune athlète à participer dans ce sport. Elle a aussi concouru aux JO de Pékin (2008) où elle était porte-drapeau de l’équipe japonaise, ainsi qu’aux JO de Londres (2012) et Rio de Janeiro (2016).

(1988-) : Joueuse de tennis de table. A concouru aux Jeux olympiques d’Athènes où elle était la plus jeune athlète à participer dans ce sport. Elle a aussi concouru aux JO de Pékin (2008) où elle était porte-drapeau de l’équipe japonaise, ainsi qu’aux JO de Londres (2012) et Rio de Janeiro (2016). Hanyû Yuzuru (1994-) : Patineur artistique. A remporté deux médailles d’or en simple aux JO de Sochi en 2014 et Pyeongchang en 2018. Il est passé professionnel en 2022 et reste un des athlètes les plus populaires du Japon, tous sports confondus. (Voir notre article : Devenir pro : Hanyû Yuzuru réinvente la définition même de « patineur artistique »)

(Photo de titre : cerisiers en fleur le long de la rivière Shiroishi. Pixta)