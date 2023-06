À la découverte des 47 préfectures du Japon

Iwate, patrie de l’écrivain Miyazawa Kenji, a une topographie montagneuse et un vaste littoral qui s’étend le long de l’océan Pacifique. Elle renferme des trésors culturels comme le site de Hiraizumi, inscrit au patrimoine mondial, et jouit d’une certaine notoriété concernant l’artisanat des théières, sans oublier sa spécialité culinaire, le wanko soba :

La préfecture d’Iwate est située dans la région du Tôhoku, au nord-est, le long de la côte pacifique. En superficie, c’est la deuxième préfecture la plus vaste après Hokkaidô, et sa faible densité de population permet de faire ressortir ses beaux paysages et sa beauté naturelle. Les stations de ski à l’ouest de la préfecture ainsi que son magnifique littoral attirent les visiteurs tout au long de l’année.

La préfecture d’Iwate en bref

Établie en 1871 (faisait anciennement partie de la province de Mutsu)

Capitale : Morioka

Population : 1 211 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 15 275 km2

La capitale d’Iwate, Morioka, est la plus grande ville de la préfecture mais a moins de 300 000 habitants. Le New York Times l’a placée au deuxième rang sur sa liste 52 villes à visiter en 2023, notamment grâce à son architecture et sa culture culinaire.

La partie ouest d’Iwate, en bordure avec celle d’Akita, est montagneuse, avec de grosses chutes de neige en hiver. Les longues pistes et le faible nombre de visiteurs dans les stations de ski de Shizukuishi, Hachimantai et Appi, à proximité du mont Iwate (2 038 m), le plus haut sommet de la préfecture, enchantent les skieurs.

La côte pacifique a été fortement endommagée par le tsunami qui a suivi le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011, et le monde entier a retenu les noms des villes sinistrées de Miyako et Kamaishi. Le cap Todo, au centre du littoral de la préfecture, est le point le plus oriental de l’île de Honshû.



Le Konjikidô (« pavillon doré ») du temple Chûson-ji, sur le site de Hiraizumi, est un lieu... étincelant ! (© Pixta)

Bien qu’éloignée des centres culturels japonais dans l’antiquité, Iwate était un haut-lieu du bouddhisme du nord du Japon. La ville de Hiraizumi, créée au XIe et XIIe siècle conformément aux principes du bouddhisme de la Terre Pure, a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 2011 pour ses jardins, sites archéologiques et temples, y compris le Chûson-ji et le Môtsû-ji. (Voir notre article : Les trésors de Hiraizumi, un monde à l’image de la Terre pure du Bouddha)

Avec sa faible population, Iwate n’est pas un grand centre industriel. En 2015 néanmoins, la préfecture se plaçait au cinquième rang en exploitation forestière et produisait 5 % du bois du Japon. Son littoral en ria, caractérisé par ses criques étroites séparées de hautes crêtes, convient parfaitement à la production de fruits de mer, tout particulièrement l’ormeau, dont la préfecture est le premier producteur du Japon. Le Nanbu tekki, une industrie artisanale de théières et autres ustensiles en fonte créés dans la région de Morioka depuis des siècles, est très apprécié des amateurs de thé. (Voir notre article : Les théières en fonte traditionnelle « Nanbu tekki » : apporter des couleurs à notre quotidien)



Le littoral accidenté et les eaux limpides de la côte d’Iwate (© Pixta)

Iwate est une terre de littérature et de contes populaires. Yanagita Kunio, expert en folklore, a publié en 1910 « Les contes de Tôno » (Tôno Monogatari), un recueil de contes de la région de Tôno, au centre de la préfecture. Cette œuvre pionnière a marqué le début des études du folklore au Japon. L’écrivain Miyazawa Kenji s’est inspiré d’Iwate pour ses récits sur la contrée utopique d’Ihatov. Ses écrits remontent au début du XXe siècle mais demeurent parmi les œuvres hautement appréciées des Japonais.



Mascottes officielles de la préfecture d’Iwate, les Wanko Kyôdai sont une fratrie inspirée sur le wanko soba (des mini bols de nouilles de sarrasin qui sont servis l’un après l’autre, jusqu’à ce que la personne n’ait plus faim), un plat populaire de Morioka. (® Wanko Kyôdai, avec l’aimable permission de l’association de tourisme d’Iwate)

Personnages célèbres originaires d’Iwate

Miyazawa Kenji (1896-1933) : Écrivain. Rongé par la maladie presque toute sa vie, il a été peu apprécié de son vivant. Sa reconnaissance n’a été que posthume, notamment pour ses œuvres situées à Ihatov, un univers utopique inspiré de la région d’Iwate. Il est surtout connu pour le poème « Ame ni mo makezu » (Sans céder face à la pluie) ainsi que des romans tels que « Ginga tetsudô no yoru » (Train de nuit dans la voie lactée).

(1896-1933) : Écrivain. Rongé par la maladie presque toute sa vie, il a été peu apprécié de son vivant. Sa reconnaissance n’a été que posthume, notamment pour ses œuvres situées à Ihatov, un univers utopique inspiré de la région d’Iwate. Il est surtout connu pour le poème « Ame ni mo makezu » (Sans céder face à la pluie) ainsi que des romans tels que « Ginga tetsudô no yoru » (Train de nuit dans la voie lactée). Nitobe Inazô (1862-1933) : Éducateur. A fait des études de politique agricole aux États-Unis avant de retourner au Japon où il a enseigné dans des universités à Sapporo, Kyoto et Tokyo. Il s’est consacré à l’éducation féminine et a été le premier président du Tokyo Women’s Christian University. C’est l’auteur de l’ouvrage célèbre, Bushido, The Soul of Japan (Bushido, l’âme du Japon).

(Photo de titre : un cerisier en fleurs à la fin du printemps, avec le mont Iwate en arrière-plan © Pixta)