Morioka et Fukuoka, deux villes japonaises dans la liste des meilleurs lieux à visiter en 2023

Deux villes japonaises figurent dans la liste des 52 lieux à visiter en 2023, établie par le New York Times. Il s’agit de Morioka et Fukuoka, respectivement placées en 2e et 19e position du classement.

Morioka, dans la préfecture d’Iwate au nord-est du pays, « passe souvent inaperçue lors des voyages », selon le journal américain, alors que les visiteurs préfèrent se rendre à Tokyo, Kyoto et Osaka maintenant que les déplacements sont libres.



La gare de Morioka

« Morioka est un petit bijou à seulement quelques heures de train de Tokyo, et on peut s’y balader très facilement. » La ville jouit d’une architecture variée, avec d’anciennes structures datant de l’ère Taishô (1912-1926) cotoyant des bâtiments d’inspiration occidentale.

Le New York Times a également vanté la culture culinaire de Morioka, notamment le wanko soba, des nouilles de sarrasin servies dans de petits bols, ainsi que le café.

Quant à Fukuoka, dans la préfecture du même nom au sud-ouest de l’Archipel, il s’agit de « l’un des rares endroits au Japon où l’on peut encore y voir des allées de yatai, des petits stands de nourriture proposant des brochettes de poulet yakitori, des bols de nouilles râmen, des pot-au-feu oden. Certains yatai d’un nouveau genre proposent de déguster du vin ou du café.



Des yatai de Fukuoka

Londres est arrivée en tête de la liste des 52 lieux à visiter en 2023, et le site de Monument Valley aux États-Unis en troisième.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]