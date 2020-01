Voyage en train à Iwate, à la recherche des plus belles vues du Pacifique [1]

La partie nord de la ligne Rias, entre la gare de Miyako et celle de Kuji, sillonne un terrain vallonné de la préfecture d’Iwate, traversant de nombreux tunnels et même un pont de 30 mètres de haut donnant sur l'océan Pacifique. Les multiples arrêts le long de la ligne offrent des vues à couper le souffle, mais permettent également aux voyageurs de merveilleuses opportunités de dégourdir leurs jambes comme leurs papilles et de goûter aux spécialités locales.





Pour les visiteurs en hiver...

Les trains de la ligne Rias propose des expériences à bord uniques adaptées aux saisons. Chaque année, de décembre à février, un train proposant des kotatsu circule entre les gares de Miyako et Kuji. Les kotatsu sont des tables basses avec un radiateur et une couverture pour rester au chaud, offrant ainsi le confort de chez soi tout en admirant la vue sur la côte Pacifique.





Des souvenirs uniques

Le magasin Santetsu-ya à la gare de Miyako : un arrêt incontournable pour les voyageurs à la recherche de souvenirs de la région. La boutique a ouvert au moment de l'inauguration de la ligne Rias en mars 2019 (lorsqu’elle a fusionné sa ligne nord et sa ligne sud).

Santetsu-ya vend des souvenirs exclusifs de la compagnie de train Sanriku Railway, qui gère la ligne Rias, ainsi que des produits locaux tels que la célèbre marque de crackers de riz Kurojika. Préparés avec des ingrédients sains tels que du riz local et différentes céréales, des algues kombu, de la sauce soja et du sel, ils font la joie de nombreux visiteurs désireux de remmener un petit morceau du littoral du Sanriku chez eux. Le Sanriku est le nom de la côte nord-est du Japon, regroupant les préfectures d’Iwate, d’Aomori et une partie de celle de Miyagi et d’Akita.





Également à ne pas manquer, le marché aux poissons de Miyako, à 10 minutes à pied de la gare ; l’occasion de savourer l'atmosphère haute en couleurs de la région et les délicieuses spécialités locales. Le marché propose une gamme de fruits de mer ainsi que des légumes et de la charcuterie. Il y a aussi un espace restauration proposant des repas préparés avec des ingrédients frais locaux.





Des vues de la côte à couper le souffle

Miyako est également la gare la plus proche de Jôdogahama, une plage rocheuse qui offre la vue la plus célèbre de toute la côte de Sanriku : les affleurements escarpés qui jaillissent de l'océan contrastent avec la tranquilité de la baie.





Plus loin sur la ligne de Miyako se trouve la gare Horinai, plus sobre mais située près de deux ponts très célèbres ; au sud-est se dresse le pont Ôsawa, une arche de 156 mètres de long enjambant un mince cours d’eau, et plus au nord-ouest en direction de la gare de Shirai-kaigan, long de 302 mètres, le pont du fleuve Akka. Les deux structures donnent sur l'océan Pacifique. Préparez vos appareils photo, car lorsque le train traverse ces deux ponts, il ralentit puis s'arrête pour permettre aux passagers d'apprécier la vue et de prendre quelques clichés !