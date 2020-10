Le « dragon borgne » Date Masamune, chef de guerre et fierté de la ville de Sendai

Le dragon borgne

Le célèbre seigneur Date Masamune (1567-1636) est né au château de Yonezawa, fief du clan Date qui régnait sur le vaste domaine de Dewa (actuelles préfectures d’Akita et de Yamagata). À l’époque, les conflits étaient nombreux, les chefs de guerre ayant soif de pouvoir. Enfant, Masamune perdra son œil droit à cause de la petite vérole, ce qui lui vaudra le surnom de Dokuganryû (« le Dragon borgne »). Brillant stratège à la tête du clan, sa réputation se fera sur le champ de bataille, remportant victoires après victoires.

L’histoire de la ville de Sendai commence en 1600, avec la bataille de Sekigahara. Masamune se range aux côtés des forces victorieuses de Tokugawa Ieyasu et recevra plus tard les terres qui allaient devenir le domaine de Sendai. Seulement un an après, Masamune fait construire un château sur le mont Aoba et les terres de la ville voisine. Ces terres allaient devenir la ville de Sendai, aujourd’hui la plus importante de la région du Tôhoku, le nord-est du pays.

Autrefois, la richesse d’un domaine était évaluée selon sa capacité de culture du riz, mesurée en koku (équivalent à environ 180 litres). Le domaine de Sendai était parmi les plus prospères du pays. Troisième devant le clan Maeda du domaine de Kaga (aujourd’hui préfectures d’Ishikawa et de Toyama) avec 1 million de koku et le clan Shimazu du domaine de Satsuma (aujourd’hui préfecture de Kagoshima) avec 730 000 koku, il possédait 620 000 koku.



Statue de Date Masamune. Le chef de guerre aurait dans ses dernières volontés demandé à être toujours représenté avec les deux yeux ouverts.

Masamune n’était pas seulement un chef de guerre, c’était également un homme de culture et de goût qui appréciait tout aussi bien la poésie traditionnelle waka que la bonne nourriture. Son goût vestimentaire raffiné en matière de vêtements et son style flamboyant se retrouvent encore aujourd’hui dans la langue nippone, puisqu’ils ont donné naissance au terme date-otoko, un terme utilisé pour désigner un dandy, un homme à la mode qui a du flair. Présent dans la langue du Japon, il l’est également dans sa culture. Le personnage de Masamune apparaît dans de nombreux romans, films, anime et même jeux vidéo, arborant son cache-œil et son armure noire pour lesquels il est tant connu. En 1987, la chaîne de télévision nationale NHK rend hommage à l’épopée historique du chef de guerre, en faisant le thème central de son feuilleton fiction historique annuelle, avec « Masamune le Dragon borgne » (Dokuganryû Masamune). Le programme est un succès, suivi par 39,7 % de téléspectateurs, l’audience la plus importante jamais atteinte pour une série de ce type.

Avant de venir grossir les rangs de Tokugawa Ieyasu (1543-1616), fondateur du shogunat Tokugawa, Masamune avait prêté allégeance à Toyotomi Hideyoshi (1537-1598). Mais il s’attirera les foudres de ce dernier, ayant tardé à se joindre au siège d’Odawara en 1590. Armé de courage, il se présente devant l’empereur, vêtu de blanc de la tête aux pieds, signe de sa volonté de mourir devant celui-ci. Devant tant d’audace, Toyotomi Hideyoshi décide de le gracier. Cet épisode est resté gravé dans l’histoire et encore aujourd’hui, le personnage de Date Masamune a toujours une place particulière dans le cœur des Japonais.





Le château d’Aoba : bastion du clan Date

La ville de Sendai a été entièrement détruite pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, rayant de la carte l’ancienne ville-château de la période d’Edo. Cependant, un certain nombre de vestiges de Masamune et du clan Date ont survécu, le plus important d’entre eux étant le site de l’ancien château. Le château de Sendai est souvent appelé localement « château d’Aoba », du nom de la colline boisée située à 130 mètres d’altitude où se trouvait autrefois la forteresse. Le site est protégé par des barrières naturelles : la rivière Hirose au nord et à l’est, les gorges de Tatsunokuchi au sud et une forêt profonde à l’ouest. À noter que Masamune n’a pas construit de donjon central (tenshukaku), généralement reconnu comme un symbole de pouvoir, pour éviter d’éveiller les soupçons du shogunat Tokugawa.

À l’époque Meiji (1868-1912), l’armée impériale japonaise a démantelé l’enceinte située la plus à l’intérieur (honmaru) et le feu a ensuite détruit la plupart des autres structures du château. Seule la porte Ôtemon et la tour Wakiyagura ont survécu. Toutefois, malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements auront raison de ces deux Trésors nationaux. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un mur de pierre massif haut de 17 mètres en son point le plus haut et une réplique de la tour Wakiyagura construite en 1967. L’enceinte la plus intérieure du château est devenue un parc où se dresse fièrement une statue de Masamune à cheval admirant son domaine. Cette statue est aujourd’hui un symbole emblématique témoignant de la puissance et de l’ambition de Masamune.









L’enceinte intérieure a laissé place au sanctuaire Gokoku, dédié aux habitants de la préfecture de Miyagi tombés sur les champs de bataille pendant la guerre, et à un musée retraçant en détail l’histoire du château. Peinte en rouge vermillon, la salle principale du sanctuaire offre un contraste saisissant agréable à l’œil, se détachant sur le vert de la végétation environnante. À côté du sanctuaire se trouve l’annexe Urayasu-gû, qui rend hommage à Masamune.

Le musée du château abrite de nombreux documents et artefacts en lien avec le clan Date. Ne manquez pas la visite guidée en réalité virtuelle du parc du château ; pour la modique somme de 500 yens (4 euros). Avec la « Sendai Castle VR Go », vous pourrez remonter le temps 400 ans en arrière et voir le château tel qu’il était à l’époque avant les bombardements. Le parc de l’édifice ouvre ses portes rien que pour vous !

Votre périple sera ponctué de neuf arrêts dans des endroits stratégiques où vous pourrez à chaque fois regarder dans un viseur de réalité virtuelle et profiter d’un panorama à 360 degrés sur le château, alors à son apogée, à cet endroit précis. Grâce aux lunettes VR, vous verrez par exemple des images extrêmement réalistes telles que les magnifiques portes coulissantes qui bordaient autrefois la pièce principale du château et le style architectural kake-zukuri, utilisé dans certaines parties de la structure.





Le site de la deuxième enceinte du château (ninomaru) abrite maintenant le campus Kawauchi de l’Université du Tôhoku. Les denses forêts qui protégeaient autrefois l’arrière du château forment le Jardin botanique de l’université. Ces forêts ayant été autrefois fermées au public – d’abord parce qu’elles appartenaient à l’armée impériale japonaise après la Restauration de Meiji (1868) et plus tard lorsqu’elles ont été prises par les forces d’occupation après la fin de la Seconde Guerre mondiale – ont su conserver leur écosystème intact ; que ce soient les sapins ou encore des espèces rares de faune et de flore, toutes ont pu y être protégées. Aujourd’hui, le Jardin botanique de l’Université du Tôhoku est soigneusement entretenu à des fins de recherche et d’éducation. Il a été pour la première fois ouvert au public en 1972, lorsque le mont Aoba a été désigné Monument naturel national.