Située au nord-est, le long de la côte de la mer du Japon, la préfecture Yamagata est notamment réputée pour les impressionnantes momies sokushinbutsu et les fascinants périples autour des trois montagnes sacrées de Dewa et du temple Yama-dera.

Yamagata est la 9e préfecture du Japon par sa superficie, mais la 35e en population. C’est une région montagneuse où se situent les trois pics de Dewa Sanzan, des lieux sacrés pour les adeptes du Shugendô, l’une des plus anciennes pratiques ascétiques du Japon.

La préfecture de Yamagata en bref

Établie en 1876 (faisait anciennement partie de la province de Dewa)

Capitale : Yamagata

Population : 1 068 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 9 323 km2

Avec une population de 250 000 habitants, Yamagata, la plus grande ville de la préfecture, est située à l’intérieur des terres. Tsuruoka et Sakata sur la côte nord, ainsi que Yonezawa au sud, sont les autres grandes agglomérations, mais la préfecture est essentiellement rurale. Les parcs naturels occupent 17 % de la superficie de Yamagata et la partie Est longe les monts Ôu, la plus longue chaine de montagnes du Japon. Culminant à 2 236 mètres, le mont Chôkai est le plus haut sommet de la préfecture, situé tout au nord.

Le pèlerinage des trois montagnes sacrées de Dewa (Dewa Sanzan) est un merveilleux périple à tenter dans la région et un exemple parfait de la manière dont le culte de la nature a été préservé à travers les siècles. (Voir en détail ce voyage dans notre article : La longue marche vers les montagnes et sanctuaires sacrés de Dewa Sanzan)



La célèbre pagode à cinq étages au mont Haguro, visible lors du pèlerinage de Dewa Sanzan, est la plus ancienne du nord-est du Japon. (Pixta)

L“un des lieux bouddhiques les plus réputés de la région est le vaste complexe de Yama-dera (le temple de la montagne), dont le nom officiel est Hôjusan Risshaku-ji. Il a été fondé en 860 par Jikaku Daishi (791-864), qui était à l’époque à la tête de l’école bouddhique Tendai.

C’est à Yamagata que l’on trouve le plus grand nombre de temples hébergeant les fascinants sokushinbutsu. Le terme désigne la momification d’un moine vivant à travers une pratique ascétique bouddhique extrêmement rigoureuse jusqu’à sa mort. (Pour plus de détails à ce sujet, voir notre article : « Sokushinbutsu » : ascèse extrême et momification pour atteindre le Nirvana)



Les cerises de Yamagata sont très appréciées sur l’Archipel. (Pixta)

L’économie de la préfecture de Yamagata est fortement ancrée dans l’industrie moderne comme la communication, les composants électroniques et les produits chimiques, ainsi que sa tradition minière qui a créé une industrie de fonderie dès l’époque médiévale. Yamagata est aussi connue pour son agriculture et produit environ 70 % des cerises du Japon, ainsi que le bœuf wagyû de Yonezawa, une viande haut de gamme qui bénéficie d’une des appellations les plus connues du Japon.



Le nom de la mascotte préfectorale, Kitekero-kun, signifie « Venez nous voir ! » dans le patois local. Le visage du personnage prend la forme de la préfecture de Yamagata, avec son chapeau orné de cerises. (© Préfecture de Yamagata)

La région est devenue beaucoup plus accessible en 1992, avec l’ouverture de la ligne à grande vitesse Shinkansen Yamagata. Elle desservait au départ uniquement la capitale mais la ligne a été prolongée en 1999 jusqu’à Shinjô, dans le nord de la préfecture. (Voir la carte du Shinkansen dans notre article)

Personnalités originaires de la préfecture de Yamagata

Ogata Taketora (1888-1956) : Journaliste et homme politique. A été rédacteur en chef du journal Tokyo Asahi Shinbun avant et pendant la guerre, ainsi que vice-président de la maison de publication. Par la suite, il a fait carrière dans la politique et a fait partie des cabinets de Koiso Kuniaki (1944-1945) et Higashikuni Naruhiko (1945). Il a été purgé du monde politique pendant l’occupation des alliés, mais a fait son retour dans le cabinet du Premier ministre Yoshida Shigeru en 1952-53.

(1888-1956) : Journaliste et homme politique. A été rédacteur en chef du journal Tokyo Asahi Shinbun avant et pendant la guerre, ainsi que vice-président de la maison de publication. Par la suite, il a fait carrière dans la politique et a fait partie des cabinets de Koiso Kuniaki (1944-1945) et Higashikuni Naruhiko (1945). Il a été purgé du monde politique pendant l’occupation des alliés, mais a fait son retour dans le cabinet du Premier ministre Yoshida Shigeru en 1952-53. Inoue Hisashi (1934-2010) : Écrivain. Il s’est d’abord distingué dans le théâtre, créant sa propre troupe, le Komatsu-za, en 1983. C’était aussi un romancier accompli qui a gagné le prix Naoki en 1972 pour Tegusari Shinjû (Double suicide avec des menottes), ainsi que le prix de littérature Yomiuri et le Grand prix de la science-fiction du Japon pour Kirikiri-jin (Les gens de Kirikiri).

(1934-2010) : Écrivain. Il s’est d’abord distingué dans le théâtre, créant sa propre troupe, le Komatsu-za, en 1983. C’était aussi un romancier accompli qui a gagné le prix Naoki en 1972 pour Tegusari Shinjû (Double suicide avec des menottes), ainsi que le prix de littérature Yomiuri et le Grand prix de la science-fiction du Japon pour Kirikiri-jin (Les gens de Kirikiri). Katô Kôichi (1939-2016) : Homme politique. Né à Aichi, il a grandi à Yamagata et a représenté la préfecture à la Diète presque sans interruption de 1972 à 2012. En 2000, il a été à la tête de la révolte (la révolte de Katô) contre le Premier ministre intérimaire, Mori Yoshirô, mais s’est trouvé écarté du monde politique quand son initiative a échoué.

(Photo de titre : le temple Yama-dera ou « temple de la montagne », surplombe le paysage de Yamagata. Pixta)