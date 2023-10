À la découverte des 47 préfectures du Japon

Si la préfecture de Hiroshima est tristement célèbre pour la tragédie du 6 août 1945, la région regorge de richesses que l’on vous présente succinctement ici.

La fameuse préfecture de Hiroshima se trouve dans la partie sud-ouest de l’île principale du Japon (Honshû). Montagneuse le long de sa partie nord, la région abrite de nombreuses îles pittoresques au sud.

La préfecture de Hiroshima en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces de Bingo et Aki)

Capitale : Hiroshima

Population : 2 800 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 8 479 km2

Hiroshima compte deux sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : le Dôme de la bombe atomique, vestige de la tragédie du 6 août 1945, et le sanctuaire shintô d’Itsukushima, sur l’île de Miyajima, qui est considérée comme l’un des trois plus beaux paysages du Japon (avec celui de Matsushima et d’Ama no Hashidate).

Les montagnes au nord de la préfecture attirent les randonneurs, et la côte sud est dotée de nombreux sites pittoresques et d’îlots.



Le célèbre « sanctuaire flottant » d’Itsukushima (Pixta)

L’industrie est depuis longtemps un pilier vital de l’économie locale, allant de la construction navale et automobile à des secteurs innovants tels que l’électronique. L’emplacement central de Hiroshima en fait aussi un pôle de transport national et international. La préfecture est un gros producteur de clémentines (mikan) et autres agrumes, ainsi que de bœuf wagyû, et ses huitres savoureuses sont dégustées dans de très nombreux restaurants à travers le Japon. Hiroshima est aussi une importante région productice de riz, et connue pour son saké.



Exploitations ostréicoles, et le pont Akinada en arrière-plan (Pixta)



La mascotte touristique de Hiroshima se prénomme Hiroshima Kiyomori. Elle est basée sur le personnage du chef militaire Taira no Kiyomori, qui avait des liens étroits avec le sanctuaire d’Itsukushima. (Préfecture de Hiroshima)

Personnalités originaires de Hiroshima

Ibuse Masuji (1898-1993) : Romancier, poète et essayiste. Il est l’auteur de la nouvelle La Salamandre (Trad. Martine Jullien), ainsi que Pluie Noire (Trad. Takeko Tamura et Colette Yugué).

Maruki Toshi (1912-2000) : Artiste et victime de la bombe atomique. Elle a créé, avec son mari, Iri (1901-1995) les « Panneaux de Hiroshima », une série d'œuvres dépeignant les survivants de la tragédie.

Oda Mikio (1905-1998) : Athlète et premier médaillé d’or olympique japonais. Il a remporté le triple saut aux JO d’été à Rotterdam en 1928.

(Photo de titre : le Dôme de la bombe atomique et ses alentours. Pixta)