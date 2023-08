À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

Entre la splendide péninsule de Noto, la ville historique de Kanazawa et le mont Haku, la préfecture d’Ishikawa est une région incontournable à visiter.

La préfecture d’Ishikawa est dotée d’un long littoral, dont la péninsule accidentée de Noto qui se projette dans la mer du Japon. La capitale de la préfecture est la ville historique de Kanazawa.

Culminant à 2 702 mètres, le mont Haku est considéré comme l’une des trois montagnes sacrées du Japon, aux côtés du mont Fuji et de la chaîne des monts Tateyama.

La préfecture d’Ishikawa en bref

Établie en 1872 (anciennement les provinces de Noto et Kaga)

Capitale : Kanazawa

Population : 1 133 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 186 km2

Kanazawa abrite le jardin japonais Kenroku-en, considéré comme l’un des trois plus beaux du Japon, qui offre un charme de visite différent en chaque saison. Et parmi les autres lieux à ne pas manquer dans la ville, citons le quartier de Higashi Chaya-gai, préservé depuis le XIXe siècle, le Musée d’art contemporain du XXIe siècle ou encore le port d’Ôno et ses boutiques traditionnelles.

Et n’hésitons pas à nous aventurer sur la péninsule reculée de Noto, pour admirer son relief accidenté, ses falaises, grottes et autres splendides formations naturelles.



Les rizières en terrasse de Shiroyone Senmaida, sur la péninsule de Noto, au bord de la mer du Japon.

L’entreprise Komatsu, fondée dans la ville du même nom, au sud de la préfecture, est un leader mondial d’engins de construction et de mines. Le secteur des machines reste un atout important pour la région, tout comme la production de textiles.

Dans l’univers de l’artisanat traditionnel, Ishikawa est connue pour les feuilles d’or de Kanazawa (kinpaku) ainsi que la laque de Wajima (péninsule de Noto).



En été, les touristes peuvent déguster de la glace aux feuilles d’or à Kanazawa.



La forme de la mascotte officielle de la préfecture d’ishikawa, Hyakuman-san, évoque les poupées locales appelées Kaga hachiman okiagari, qui retrouvent automatiquement la position verticale. Quant au nom Hyakuman, il s’inspire du domaine de Kaga, qui produisait un million (hyakuman) de boisseaux de riz (soit 150 kilos par boisseau) par an durant l’époque d’Edo (1603-1868), plus que n’importe quel autre domaine. (© Préfecture d’Ishikawa)

Personnalités originaires d’Ishikawa

D.T. Suzuki (1870-1966) : Philosophe qui a œuvré à populariser le bouddhisme à travers le monde.

Nagai Gô (1945-) : Mangaka qui est connu pour des œuvres telles Devilman,Cutie Honey, et Mazinger Z.

Matsui Hideki (1974-) : Joueur de baseball surnommé « Godzilla » qui a frappé plus de 500 home runs(coups de circuit) pendant sa carrière au Japon et aux États-Unis.

Voir nos autres articles liés à la préfecture d’Ishikawa

(Photo de titre : les lanternes de pierre à l’entrée du jardin Kenroku-en. Toutes les photos son de Pixta, sauf mentions contraires)