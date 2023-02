À Kanazawa, le « nodoguro » : un poisson de choix pour l’hiver

Quand on évoque la ville de Kanazawa, au bord de la mer du Japon, comment ne pas penser à ses délicieux poissons et fruits de mer ? L’un d’entre eux est le nodoguro, littéralement « gorge noire », qui a fière allure avec ses larges écailles rouges et ses yeux proéminents. En gastronomie, ce poisson à la chair blanche est particulièrement apprécié des fins gourmets pour sa saveur prononcée et sa généreuse teneur en gras, qui rend la chair si tendre et si fondante.

