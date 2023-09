À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

Capitale du Japon pendant des siècles, Kyoto est resté le centre culturel du pays, avec sa multitude de temples et sanctuaires et ses nombreux artistes spécialisés dans les arts traditionnels.

Capitale du Japon pendant mille ans, Kyoto est extrêmement riche en histoire. La ville se trouve dans le sud de la préfecture du même nom et fait partie de la région fortement urbanisée du Kansai, qui comprend aussi Osaka et Kobe. La partie nord, au-delà des monts Tanba, s’étend vers la mer du Japon.

La préfecture de Kyoto en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces de Yamashiro, Tanba et Tango)

Capitale : Kyoto

Population : 2 578 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 612 km2

Les monuments historiques de l’ancienne Tokyo, comprenant 17 temples, sanctuaires et palais, ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 1994. L’un des plus connus, le temple Kiyomizu-dera, construit sur piliers il y a plus d’un millénaire, offre une vue panoramique de la ville.



Ama no Hashidate, ou « le pont vers le paradis », est considéré comme l’un des trois plus beaux paysages du Japon. C’est une langue de sable recouverte de pins qui relie les deux bords de la baie de Miyazu, au nord de la préfecture.

Avec ses deux derniers étages recouverts de feuilles d’or, le pavillon d’or Kinkaku-ji est un lieu incontournable pour une première visite, tout comme le pavillon d’argent Ginkaku-ji, édifié sur le modèle du premier. Au sud de la ville, le sanctuaire de Fushimi Inari est connu pour ses portiques torii, offrandes de fidèles, qui forment un long tunnel vermillon.



Le pavillon d’or Kinkaku-ji

Le festival de Gion en juillet, qui comprend un défilé de chars aux tons criards, est l’un des trois grands festivals du Japon. La ville d’Uji, au sud de la préfecture, est mondialement réputée pour son thé vert. Elle abrite également le Byôdô-in, un temple millénaire dont le pavillon du Phénix figure sur les pièces de 10 yens.



Une plantation de thé à Uji

Kyoto est immensément riche en art et artisanat traditionnel. La région est particulièrement célèbre pour ses kimonos et les techniques de nishijin-ori (tissage de soie) et Kyô Yûzenzome (peinture sur soie), ainsi que les céramiques, poupées, laques et éventails. Parallèlement, Kyoto est aussi un centre industriel et technologique, avec la présence d’entreprises telles que Nintendo et Kyocera.



Mayumaro, la mascotte de la préfecture de Kyoto, représente un cocon de ver à soie (mayu), en référence à l’utilisation de la soie dans les kimonos. (© Préfecture de Kyoto)

Personnalités originaires de Kyoto

Dôgen (1200-1253) : Moine et fondateur de l’école Sôtô du bouddhisme zen.

Itami Jûzô (1933-1997) : Acteur et réalisateur connu pour ses films, dont Tanpopo.

Wada Emi (1937-2021) : Créatrice de costumes. Elle a obtenu un Oscar en 1984 en récompense de son travail sur Ran, d’Akira Kurosawa.

Lire aussi quelques-uns de nos articles sur Kyoto

(Toutes les photos : Pixta, sauf mentions contraires)