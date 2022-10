Les différents arômes du thé vert au Japon

Cultivé en plein soleil

Sencha

C’est le type de thé vert le plus répandu. Les feuilles sont cuites à la vapeur puis massées pendant qu’elles sèchent, pour finalement prendre la forme d’aiguilles torsadées. Ce thé a une saveur équilibrée, entre l’onctuosité et l’amertume.

Fukamushicha

Les feuilles de ce thé sont cuites à la vapeur deux à trois fois plus longtemps que celles du sencha. Il se caractérise par sa couleur vert foncé lorsqu’on verse l’eau chaude. Il est moins astringent que le sencha et possède une saveur plus douce.

Bancha

Il est fabriqué à partir des pousses de feuilles de thé durcies ou de celles récoltées hors saison, après l’été. Pour cette raison, il est moins cher que le sencha ordinaire. Son goût plus léger et légèrement moins amer le rend populaire parmi les personnes âgées.

Guricha ou Tamaryokucha

Au lieu de traiter le thé comme du sencha, pour produire des feuilles similaires à des aiguilles enroulées, elles sont une nouvelle fois séchées. Elles prennent alors une forme arrondie, d’où le terme de guri, une onomatopée faisant référence à quelque chose de rond. Cette méthode est couramment utilisée dans la péninsule d’Izu (préfecture de Shizuoka). Dans la région de Kyûshû, au sud-ouest, il existe un type de thé sencha du même nom, mais les feuilles sont plutôt rôties dans une marmite. Il est mis sur le feu pendant une longue période et sa saveur est légèrement plus douce.

À l’abri des rayons du soleil

Gyokuro

Lorsque de nouvelles pousses de feuilles de thé commencent à apparaître, elles sont recouvertes pendant une vingtaine de jours de grilles en bambou ou de toiles en étamine. Ce thé a une légère astringence mais beaucoup de saveur. Il se caractérise par un arôme similaire à celui de l’algue nori. L’infusion est préparée à une température plus basse et prend plus de temps que le thé vert ordinaire.



Culture à l’aide d’une étamine pour recouvrir les théiers

Kabusecha

Les feuilles utilisées pour ce thé sont couvertes pendant une semaine, moins que celles du thé gyokuro. Son goût se situe quelque part entre le sencha et le gyokuro .

Tencha ou matcha

Les feuilles sont cultivées sous abri, tout comme le gyokuro, cuites à la vapeur, puis séchées sans frotter. Enfin, elles sont hachées, en enlevant les tiges et les nervures des feuilles. Le « ten » de tencha signifie « broyer » ou « moudre » avec un mortier. Le matcha qu’on utilise pendant la cérémonie du thé n’est autre que du tencha moulu.



Tencha (Pixta)