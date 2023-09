À la découverte des 47 préfectures du Japon

La deuxième plus grande agglomération urbaine du Japon est centrée sur Osaka. La préfecture joue le rôle de centre culturel et commercial de l’ouest du pays.

La préfecture d’Osaka est située au cœur de la région du Kansai et constitue le centre culturel et commercial de l’ouest du Japon. L’aéroport international du Kansai a été construit en 1994 sur une île artificielle dans la baie d’Osaka, à l’ouest de la préfecture.

La préfecture d’Osaka en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces de Settsu, Kawachi et Izumi)

Capitale : Osaka

Population 8 838 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 1 905 km2

De tout temps, la ville d’Osaka a été le moteur économique du Japon. Elle a aussi été un centre politique à l’époque de Toyotomi Hideyoshi, l’un des grands seigneurs de guerre qui a contribué à l’unification du pays au XVIe siècle. Le château d’Osaka, qu’il a fait construire, a subi les ravages des conflits au fil de l’histoire. Mais il a pu être complètement restauré dans les années 1990 et attire des millions de visiteurs par an. De nos jours, c’est le quartier de Minami, particulièrement l’avenue de Dôtonbori, avec ses immenses panneaux publicitaires, ses animations et ses magasins, qui est devenu le symbole de la ville.



Le chateau d’Osaka (Pixta)

Parmi les spécialités culinaires d’Osaka figurent le takoyaki (morceau de poulpe grillé dans une boulette de pâte) et l’okonimiyaki (une sorte de galette composée d’ingrédients variés sautés et cuits).

La ville de Sakai, non loin de là, abrite un groupe de tertres funéraires kofun, dont l’un datant Vè siècle serait le tombeau de l’empereur Nintoku. Cette sépulture antique a été inscrite au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco aux côtés d’autres kofun sous le nom « Ensemble de kofun de Mozu-Furuichi ». (Voir notre article sur le sujet)

Et pour des destinations touristiques plus modernes, citons le parc à thème Universal Studios Japan et l’aquarium Kaiyûkan.



Le tertre funéraire en forme de trou de serrure à Sakai, préfecture d’Osaka, est considéré comme la tombe de l’empereur Nintoku. (Kyôdô)

Des géants de l’électronique tels que Sharp et Panasonic ont leur siège à Osaka. Côté culture, Osaka est connue pour le théâtre de marionnettes bunraku qui y a prospéré pendant l’époque d’Edo (1603-1868), ainsi que le manzai, des duos comiques dont les échanges reposent souvent sur des gags verbaux.



Mozu-yan, la mascotte préfectorale d’Osaka représente un mozu, la pie grièche qui en est l’oiseau officiel. Le suffixe de yan est une variante de « janai » en dialecte local qui veut dire « n’est-ce pas ? ».

Personnalités originaires d’Osaka

Kawabata Yasunari (1899-1973) : Écrivain majeur et premier Japonais qui a obtenu le prix Nobel de littérature, en 1968. Parmi ses œuvres figure Pays de Neige et Les Belles endormies.

Tezuka Osamu (1928-89) : Considéré comme le père du manga. Il a créé Astroboy, Black Jack ainsi que de nombreux autres personnages.

Osaka Naomi (1997-) : Joueuse de tennis. Première personne de nationalité japonaise à remporter un tournoi de Grand Chelem.

(Photo de titre : le quartier de Dôtonbori, à Osaka. Pixta)