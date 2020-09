Osaka Naomi : performance, humilité et identité assumée pour la championne de tennis japonaise

La championne de tennis Osaka Naomi a conquis le cœur de ses nombreux supporters grâce à un jeu puissant et une personnalité humble et éclatante à la fois. Née d’un père américain d’origine haïtienne et d’une mère japonaise, la jeune femme de 22 ans navigue entre plusieurs cultures et identités tout à fait assumées. L’ancienne numéro un mondiale est actuellement en finale de l’US Open.

