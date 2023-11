À la découverte des 47 préfectures du Japon

Nagasaki a été pendant de nombreux siècles un lieu où le Japon a intéragi avec le reste du monde. La préfecture est ainsi dotée de nombreux sites historiques importants parsemés dans ses magnifiques îles et montagnes.

Située dans la partie nord-ouest de l’île de Kyûshû, Nagasaki longe la préfecture de Saga à l’est. Son littoral escarpé est le deuxième plus long du Japon, et il est parsemé de centaines d’îles. L’archipel isolé des Gotô est loin à l’ouest, et les îles de Tsushima et Iki sont au nord-ouest, dans le détroit de Tsushima. La préfecture est montagneuse, culminant au complexe volcanique actif du mont Unzen, avec les trois pics de Heisei, Fugen, et Kunimi à plus de 1 300 mètres.

La préfecture de Nagasaki en bref

Établie en 1869 (anciennement les provinces de Hizen, Iki, et Tsushima)

Capitale : Nagasaki

Population : 1 312 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 131 km2

Pendant des siècles, Nagasaki a joué un rôle primordial dans les relations du Japon avec le monde extérieur. La culture et la cuisine locale en demeurent des témoins. Par exemple, le festival de lampions « Nagasaki Lantern Festival » anime le quartier chinois au Nouvel An lunaire, et la pâtisserie castella tient son origine du pão de ló portugais. Les premiers missionnaires chrétiens ont foulé le sol du Japon à Nagasaki et les lieux religieux de l’île de Hirado, dans l’archipel des Gotô, font partie du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2018. (Voir notre article : Les îles Gotô : sur les traces des « chrétiens cachés » du Japon)

La péninsule de Shimabara fait le bonheur des visiteurs avec ses sentiers de randonnée, ses stations thermales, ses sites historiques, et le parc à thème de Huis Ten Bosch qui reproduit un village hollandais. Dans la capitale de Nagasaki, on peut visiter Dejima, une île artificielle créée en 1636 au large du port pour assurer les contacts avec les commerçants étrangers sans qu’ils s’approchent de la ville durant la période de « Sakoku », où le Japon est resté fermé au monde pendant 265 ans.

Nagasaki est également devenue tristement célèbre après le bombardement atomique du 9 août 1945. Le Mémorial national de la paix pour les victimes de la bombe atomique est situé à côté du musée de la bombe atomique.



L’île abandonnée de Gunkan-jima a été le lieu d’une exploitation minière de grande envergure. Elle fait partie des sites de la Révolution industrielle Meiji inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2015. (Pixta)

Entourée de la mer, Nagasaki a un secteur de pêche dynamique avec des prises importantes de sardines, sérioles (buri), et maquereaux. L’aquaculture y est aussi florissante, surtout pour la dorade, et les secteurs de la transformation de poissons et fruits de kk mer, ainsi que l’agro-alimentaire, sont bien développés. La clémentine mikan, la nèfle biwa et le bœuf wagyû figurent parmi ses produits phares.

Nagasaki est de même un leader mondial de la construction navale, et produit aussi des machines, des métaux et des textiles. Côté artisanat traditionnel, les poteries de Mikawachi et Hasami sont réputées.



Ikiriki est l’une des variétés connues de clémentine de Nagasaki. (Pixta)



Les mascottes officielles de Nagasaki, Ganbakun (G) et Ranbachan (D) sont des canards mandarins, l’oiseau symbolisant la préfecture. (© Préfecture de Nagasaki)

Personnalités originaires de Nagasaki

Kusumoto Ine (1827-1903) : La première femme à pratiquer la médecine occidentale au Japon. C’était la fille du médecin et naturaliste Philipp Franz von Siebold, originaire de Bavière, et de la courtisane Kusumoto Taki.

Murakami Ryū (1952-) : Écrivain de renommée internationale. Bleu Presque Transparent (Trad. Guy Morel et Georges Belmont) et Les Bébés de la consigne automatique (Trad. Corinne Atlan) comptent parmi ses œuvres traduites en français.

