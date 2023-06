À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture lointaine d’Akita est notamment connue pour ses longs hivers froids et enneigés, sa race canine et ses créatures folkloriques.

La préfecture d’Akita est située sur la côte de la mer du Japon, dans la région du Tôhoku (nord-est). Bien qu’elle soit la 6e du Japon en superficie, elle n’est que 38e en population. Ses montagnes escarpées, ses hivers rigoureux et sa situation à l’écart des agglomérations en font un lieu d’évasion idéal.

La préfecture d’Akita en bref

Établie en 1871 (faisait anciennement partie des provinces de Dewa et Mutsu)

Capitale : Akita

Population : 960 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 11 638 km2

Akita, la capitale de la préfecture, en est aussi la plus grande ville, avec plus de 300 000 habitants. Elle figure souvent dans la liste des dix grandes agglomérations les plus enneigées au monde. Des tempêtes venues de Sibérie provoquent en effet de grosses chutes de neige en hiver, comme c’est le cas pour une grosse partie de la côte de la mer du Japon et de l’île de Hokkaidô.

Si elle peut sembler loin, la ville est accessible depuis Tokyo en moins de 4 h grâce à la ligne à grande vitesse Shinkansen Akita (qui passe par Sendai et Morioka).

Grâce à ses riches ressources naturelles, l’économie régionale est depuis toujours fondée sur l’agriculture, l’exploitation forestière et la pêche. La période d’après-guerre a toutefois vu l’essor de nombreux produits industriels, et en 2008, Akita était toujours le plus gros producteur de récepteurs radio et d’objectifs pour les appareils photo.



La race de chien Akita est originaire de la préfecture. (Pixta)

La plus adorable des ressources naturelles d’Akita est bien entendu la race canine locale, le chien Akita. C’est le premier animal a avoir été inscrit sur la liste des « monuments naturels » nationaux en 1931. L’histoire du chien Hachikô, fidèle parmi les fidèles, qui a attendu son maitre à la gare de Shibuya tous les jours, même après sa mort, est mondialement connue. La statue qui lui est dédiée devant la gare de Shibuya est un lieu de rencontre populaire. (Voir notre article de fond sur le chien Akita)

La préfecture d’Akita est l’une des plus importantes productrices de riz au Japon. La grande spécialité culinaire locale est le kiritampo, du riz écrasé servi en brochettes que l’on fait griller avant de les intégrer dans un nabe (ragoût japonais) ou de les déguster avec du miso.



Un ragoût au kiritampo est le mets parfait pour une soirée d’hiver. (Pixta)

Le rituel des namahage, des ogres démons qui font irruption dans les maisons de la péninsule d’Oga la veille du Nouvel An pour demander aux enfants s’ils ont été sages, est une facette très connue de la culture locale. (Voir notre article : « Raihô-shin », les visites rituelles de divinités masquées)

En été, le festival pyrotechnique national d’Ômagari rassemble les meilleurs artificiers du Japon qui présentent leurs plus belles créations à des centaines de milliers de spectateurs.

Akita est aussi la terre natale d’Ono no Komachi, une poétesse du IXe siècle qui fait partie du Rokkasen, le panthéon des six poètes immortels du Japon. L’une des trains Shinkansen qui relient Akita à Tokyo se nomme justement « Komachi » en son hommage.



Statues des créatures folkloriques namahage sur la péninsule d’Oga. Le namahage ainsi que d’autres raihôshin (divinités visitant les communautés) ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2018. (Pixta)



Ndatchi, la mascotte de la préfecture, est un robot à l’effigie d’un enfant namahage arrivé du futur pour promouvoir le charme d’Akita. (© 2015 Préfecture d’Akita)

Personnalités originaires d’Akita

Suga Yoshihide (1948-) : Homme politique. Secrétaire général du cabinet du Premier ministre Abe Shinzô de 2012 à 2020, avant de devenir Premier ministre lui-même de 2020 à 2021. (Voir notre article : Le bilan du gouvernement Suga : récit d’une démission sans échec politique majeur)

(1948-) : Homme politique. Secrétaire général du cabinet du Premier ministre Abe Shinzô de 2012 à 2020, avant de devenir Premier ministre lui-même de 2020 à 2021. (Voir notre article : Le bilan du gouvernement Suga : récit d’une démission sans échec politique majeur) Akashi Yasushi (19310) : Diplomate. Après des études à l’université de Tokyo, il est parti aux États-Unis avec une bourse d’études Fulbright et a ensuite étudié à la Fletcher School of Law and Diplomacy, l’école supérieure d’affaires internationales de l’Université Tufts. En 1957, il a été le premier Japonais à rejoindre le secrétariat des Nations Unies où il a détenu plusieurs postes clefs, dont celui de secrétaire général adjoint. Il a aussi été ambassadeur du Japon aux Nations Unies.

(Voir également notre article plus en détail : La préfecture d’Akita : le grand nord à la japonaise)

(Photo de titre : le lac Tazawa, dans la partie est de la préfecture d’Akita, est sous la neige. Pixta)