À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

La préfecture de Shiga est située autour du plus grand lac du Japon, le lac Biwa. Qu’y a-t-il à découvrir dans la région ?

Bien que Shiga fasse partie des quelques préfectures du Japon sans littoral, cette région abrite Biwa, le plus grand lac d’eau douce du pays. La totalité du lac se trouve à l’intérieur de la préfecture et compte pour un sixième de sa superficie. Shiga est située dans une plaine centrale entourée de montagnes. (Voir notre article : Biwa : le plus grand lac du Japon fournit en eau potable plus de 10 % des habitants de l’Archipel)

La préfecture de Shiga en bref

Établie en 1872 (anciennement la province d’Ômi)

Capitale : Ôtsu

Population : 1 414 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 017 km2

Le château de Hikone, un vrai bijou construit au début du XVIIè siècle, est l’un des châteaux les mieux conservés du Japon. Cette forteresse surplombe le lac Biwa et ses cerisiers en fleur attirent les visiteurs au printemps. Non loin de là, la petite ville de Ômihachiman jouit d’une histoire riche, ayant longtemps été un centre de transport. Les touristes viennent y admirer ses canaux, et un funiculaire offre de magnifiques panoramas sur le lac Biwa.



Le canal de Hachimanbori, à Ômihachiman (Pixta)



Le château de Hikone est l’un des douze seuls du Japon à avoir préservé son donjon d’origine. (Pixta)

Le temple Enryaku-ji, au sommet du mont Hiei, est le temple principal du courant bouddhique Tendai. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994, il se situe à l’ouest de Shiga, près de la frontière avec la préfecture de Kyoto.

La préfecture de Shiga possède un secteur manufacturier parmi les plus dynamiques du Japon, avec des usines et centres de recherches dans plusieurs secteurs dont l’électronique et les textiles.

Le funa-zushi, un ancien style de sushi datant du VIIIe siècle, élaboré à partir d’un type de carpe originaire du lac Biwa. Le bœuf wagyû d’Ômi est aussi très réputé.



Le funa-zushi est une spécialité de la préfecture de Shiga. (Pixta)



Caffy, la mascotte de la préfecture de Shiga, représente le poisson chat géant qu’on trouve dans le lac Biwa. (© Préfecture de Shiga)

Personnalités originaires de Shiga

Uno Sôsuke (1922-98) : Homme politique du parti libéral démocrate. Il a été le premier ministre avec le mandat le plus court de l’histoire du Japon, ayant occupé le poste pendant seulement 68 jours, entre juin et août 1989.

Kiryû Yoshihide (1995-) : Premier athlète japonais à descendre sous les 10 secondes au 100 mètres.

Quelques-uns de nos articles liés à la préfecture de Shiga

(Photo de titre : le château de Hikone pendant la période des cerisiers en fleur. Pixta)