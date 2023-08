À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

Kanagawa est la préfecture qui héberge entre autres les villes de Yokohama, Kamakura, Hakone, Odawara et Kawasaki. De nombreuses grandes entreprises nippones y sont implantées, et ses plages le long du Pacifique sont particulièrement prisées.

Parmi les 47 préfectures du Japon, Kanagawa est la deuxième plus peuplée. Située au sud de la capitale, son littoral s’étend sur 435 kilomètres le long de la baie de Tokyo vers l’est, et l’océan pacifique vers le sud-ouest.

La ville de Yokohama est la deuxième plus grande du Japon, avec 3,8 millions d’habitants.

La préfecture de Kanagawa en bref

Établie en 1868 (anciennement les provinces de Musashi et Sagami)

Capitale : Yokohama

Population : 9 237 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 2 416 km2

Le nord-est de la préfecture fait partie du grand Tokyo et comprend la capitale, Yokohama, ainsi que Kawasaki, une ville industrielle. La péninsule de Miura, au sud-est, est réputée pour ses belles plages et ses succulents poissons frais. La baie de Sagami, en forme d’arc, se trouve à l’ouest.

L’intérieur des terres est un mélange de zones très industrialisées et de terres agricoles. À l’extrême ouest se trouvent la destination touristique de Hakone et les contreforts du mont Fuji.



La zone industrielle de Kawasaki au crépuscule, le long de la baie de Tokyo. (Pixta)

Kanagawa possède un secteur industriel solide, concentré dans la zone de Keihin le long de la baie de Tokyo. C’est aussi un centre de recherche et de développement dans les domaines de l’informatique et de la médecine. Fujitsu, Nissan, Sony et Takeda Pharmaceuticals sont parmi les grandes entreprises nippones basées dans la préfecture.

La production agricole de Kanagawa reste modeste, mais son long littoral soutient une pêche dynamique avec des ports comme celui de Misaki, sur la péninsule de Miura, réputé pour sa pêche au thon. (Voir notre article : Le royaume du thon : dégustations mémorables au port de Misaki)



Le grand Bouddha de Kamakura. La ville a été la capitale du Japon pendant le shogunat de Kamakura, de 1192 à 1333. (Pixta)

Le long littoral de Kanagawa est une destination privilégiée pour les amateurs de plages, de soleil et d’air marin. La région de Shônan est très prisée par les résidents tokyoïtes qui peuvent visiter l’île d’Enoshima, la capitale féodale de Kamakura, ou même surfer à Chigasaki. Vers l’ouest se trouvent la ville d’Odawara et son château, ainsi que les montagnes, lacs et sources thermales de Hakone.



Kanagawa Kintarô, la mascotte officielle de Kanagawa, représente un personnage du folklore japonais, un enfant à la force et bravoure légendaire qui a été élevé au mont Ashigara, près de Hakone. (© Préfecture de Kanagawa)

Personnalités originaires de Kanagawa

Koizumi Jun’ichirô (1942-) : Homme politique et Premier ministre du Japon de 2001 à 2006.

(1942-) : Homme politique et Premier ministre du Japon de 2001 à 2006. Antonio Inoki (1943-2022) : Catcheur devenu homme politique. Connu surtout pour son match contre Muhammad Ali en 1976.

(1943-2022) : Catcheur devenu homme politique. Connu surtout pour son match contre Muhammad Ali en 1976. Yamada Waka (1879-1957) : Pionnière du féminisme japonais et réformiste sociale.

Lire aussi quelques-uns de nos articles liés à la préfecture de Kanagawa

(Photo de titre : le quartier de Minatomirai, sur la baie de Yokohama. Pixta)