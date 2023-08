À la découverte des 47 préfectures du Japon

Connue sous l’appelation du « toit du Japon », la préfecture de Nagano est synonyme de sports d’hiver et de baignades de macaques !

Abritant une grande partie des Alpes japonaises, la préfecture enclavée de Nagano est souvent appelée « le toit du Japon » : l’altitude élevée de son territoire lui permet d’être peu touchée par les typhons et les pluies saisonnières. Notons que c’est à Nagano que se trouve le point du Japon le plus éloigné de la mer, à 115 kilomètres. Elle touche aussi le plus grand nombre d’autres préfectures, huit au total.

La préfecture de Nagano en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Shinano)

Capitale : Nagano

Population : 2 048 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 13 562 km2

Le haut-plateau de Kami-Kôchi, dans le parc national de Chûbu-Sangaku, est très prisé des randonneurs qui profitent des chemins et des montagnes aux alentours. Le feuillage d’automne y est magnifique, et une excursion lors des saisons froides offre l’amusant spectacle de macaques se prélassant dans les sources thermales de la Vallée des enfers (Jigoku-dani). L’ancien relais de Tsumago, le long du chemin de Nakasendô, permet aux visiteurs de remonter le temps vers l’époque d’Edo (1603-1868).



Des singes en pleine baignade dans une source thermale du Monkey Park de la Vallée des enfers. (Pixta)

La préfecture a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1998, avec des compétitions dans la ville de Nagano ainsi que dans les stations des ski avoisinantes et les pistes mondialement connues de Hakuba, dans les Alpes du nord. L’ouverture d’une ligne de Shinkansen vers Nagano en octobre 1997, juste avant le grand événement, a favorisé la popularité de la région pour les sports d’hiver.

Nagano est la préfecture au plus grand nombre d’agriculteurs, et également un producteur important de laitues, céleris, hakusai (chou chinois) et pommes. Mais la spécialité de la région est sans nul doute les nouilles de sarrasin Shinshû soba (Shinshû étant un ancien nom pour la région). Côté industriel, Nagano est connue pour sa production de microscopes, manomètres, et autres équipements.



Les nouilles de sarrasin « Shinshû soba » (Pixta)



Arukuma, la mascotte officielle de Nagano, a remporté le grand prix Yuru-Chara de la meilleure mascotte régionale en 2019. Ce petit ours porte souvent une capuche en forme de pomme, mais parfois aussi d’autres spécialités régionales. (© Préfecture de Nagano)

Personnalités originaires de Nagano

Matsui Sumako (1886-1919) : Actrice et pionnière du théatre shingeki (nouveau théatre). Connue pour de nombreux rôles dont celui de Nora dans La Maison de Poupée d’Ibsen.

Hisaishi Jô (1950-) : Compositeur connu de musiques de films. Il a composé la musique de nombreux films de Miyazaki Hayao et Kitano Takeshi.

Shinkai Makoto (1973-) : Réalisateur de films d’animation, dont Your Name qui a connu un succès international.

(Photo de titre : le pont Kappa et son splendide panorama à Kami-Kôchi, dans la préfecture de Nagano © Pixta)