À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Tokushima, ce sont ses gorges escarpées, les tourbillons du détroit de Naruto, sa teinture indigo ou encore sa danse endiablée Awa-odori.

La préfecture de Tokushima, située dans la partie est de Shikoku, a des frontières communes avec les trois autres préfectures de l’île, Kagawa, Ehime et Kôchi. Son vaste littoral s’étend de la mer intérieure de Seto au nord jusqu’au canal de Kii et l’océan pacifique à l’est. L’intérieur des terres est surplombé au nord par la chaîne de montagnes Sanuki et au sud par la chaîne des Shikoku dont le mont Tsurugi est le plus haut sommet de l’île, culminant à 1 955 mètres. Le fleuve Yoshino, considéré comme l’un des trois grands fleuves du Japon, traverse des gorges escarpées et les terres arables de la plaine centrale avant de se diriger vers la côte.

La préfecture de Tokushima en bref

Établie en 1871 (anciennement la province d’Awa)

Capitale : Tokushima

Population : 720 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 147 km2

Le détroit de Naruto est connu pour ses énormes tourbillons créés par l’interaction des marées (voir photo de titre). Les amateurs de plages et de surf privilégient la côte pacifique plus au sud. Les gorges d’Ôboke et Koboke, dans la vallée perdue d’Iya, ont dans le passé offert un refuge aux samouraïs vaincus et sont de nos jours une destination de choix pour les randonneurs et les amateurs de rafting.

La ville de Tokushima est le point de départ pour un pèlerinage circulaire appelé henro qui comprend 88 temples de l’école bouddhiste Shingon à travers l’île. (Voir notre article lié)

Awa-odori, le festival fétiche de Tokushima, est réputé dans tout le Japon pour ses danses enfiévrées.



Un pont en liane kazura dans la vallée d’Iya (Pixta)

L’économie robuste de Tokushima est soutenue par les industries des LED, des produits pharmaceutiques et d’équipements. Les forêts abondantes de l’île approvisionnent les secteurs de bois et de papier. Les agriculteurs produisent du riz et des légumes, mais aussi des spécialités tels le sudachi, un agrume acide, et la naruto kintoki, surnommée la reine des patates douces. Riche en nutriments, l’algue wakame du détroit de Naruto est célèbre dans tout le pays. Le sucre wasanbon est aussi une spécialité locale utilisée pour la fabrication de pâtisseries traditionnelles japonaises. L’awa indigo, ou bleu du Japon, est presque exclusivement produit à Tokushima à partir des feuilles de l’indigotier ai. (Voir notre article : Aizome : la teinture à l’indigo, une tradition japonaise de longue date)



Des tissus qui trempent dans une cuve de teinture indigo. (Pixta)



La mascotte officielle de Tokushima, Sudachi-kun, représente l’agrume sudachi qui est une spécialité de la préfecture. (© Préfecture de Tokushima)

Personnalités originaires de Tokushima

Miki Takeo (1907-1988) : Homme politique du parti libéral démocrate. Premier ministre du Japon de 1974 à 1976. Il était connu pour son sens de l’intégrité.

Setouchi Jakuchô (1922-2021) : Écrivaine et nonne bouddhiste. Elle est connue pour ses œuvres autobiographiques ainsi que sa traduction en japonais moderne du Dit de Genji, qui s’est vendue à plus de deux millions d’exemplaires.

(Photo de titre : les eaux tourbillonnantes du détroit de Naruto. Pixta)