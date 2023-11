À la découverte des 47 préfectures du Japon

Pour les Japonais, la préfecture d’Ôita est synonyme de sources thermales, comme celles de Beppu, Yufuin et Nagayu.

Ôita, au nord-est de l’île de Kyûshû, fait face à la mer intérieure de Seto et le détroit de Bungo. C’est une préfecture montagneuse aux immenses forêts et un littoral accidenté avec des caps reculés. La population est concentrée autour de la baie de Beppu, où se situe la capitale et plusieurs autres grandes villes.

La préfecture d’Ôita en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Bungo)

Capitale : Ôita

Population : 1 124 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 6 341 km2

Ôita est très riches en sources thermales dont les plus connues sont à Beppu, Yufuin et Nagayu. Une zone importante de la préfecture est incluse dans le parc national de Aso-Kujû, offrant aux visiteurs paysages sublimes et activités en plein air. Les bouddhas de pierre d’Usuki, sur la côte, datent du XIIè siècle et sont classés trésors nationaux. La péninsule de Kunisaki, sur la côte nord-est, est un berceau du syncrétisme entre le bouddhisme et le shintoïsme, dont le centre est situé au mont Futago, avec ses nombreux temples qui remontent au VIIè et VIIIè siècles, ainsi que le célèbre sanctuaire Usa, vieux de 1 300 ans, qui est à la tête des 40 000 sanctuaires nommés « Hachiman » du Japon.



Les chutes de Shindô, dans les montagnes de Kujû (© Pixta)

Ôita possède un important secteur agricole qui produit principalement du riz et des légumes de base. La préfecture est aussi renommée pour l’agrume kabosu et le bœuf wagyû. L’exploitation forestière est aussi un secteur phare, et la pêche ramène des prises importantes de sardines et de maquereaux, en plus de la sériole (buri) et limande d’élevage. Côté industriel, Ôita produit des équipements de transport, des métaux, et des agents chimiques industriels.



La céramique d’Ontayaki avec ses motifs uniques. Le village de potiers d’Ontayaki entretient des liens étroits avec le mouvement mingei et a été classé Bien culturel national immatériel important en 1995. (© Pixta)



La mascotte officielle d’Ôita, Mejiron, représente l’oiseau symbole de la région, le mejiro, ou zostérops du Japon. (© Préfecture d’Ôita)

Personnalités originaires d’Ôita

Fukuzawa Yukichi (1835-1901) : Éducateur et intellectuel. Il a fait partie des premières missions diplomatiques japonaises, aux États-Unis en 1860, et en Europe en 1862. Il a fondé la prestigieuse université de Keiô, ainsi que l’important journal Jiji Shinpō.

Nogami Yaeko (1885-1985) : Écrivaine qui a été l’élève de Natsume Sôseki. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve Meiro (Le labyrinthe) et Hideyoshi to Rikyû (Hideyoshi et Rikkyû).

(Photo : une eau thermale de la source de Beppu © Pixta)