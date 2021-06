Les merveilles naturelles de l’île de Kyûshû [1/2] : quatre parcs nationaux de la partie nord

1/ Le parc national Unzen-Amakusa (préfectures de Nagasaki, Kumamoto et Kagoshima)

Le parc national Unzen-Amakusa existe depuis 1934 en tant qu’une des premières réserves naturelles nationales du Japon. En 1956, la région d’Amakusa (préfecture de Kumamoto) a été ajoutée à cette réserve, formant le parc national d’Unzen-Amakusa. Les visiteurs peuvent profiter d’une variété de paysages comprenant notamment le complexe volcanique du mont Unzen et ses sources thermales bouillonnantes, le littoral escarpé de la péninsule de Shimabara, et le pittoresque archipel d’Amakusa.





Le mont Unzen est entouré de plus d’une vingtaine de pics volcaniques. Au début des années 1990, l’un d’entre eux, le Fugen-dake, s’est réveillé en entraînant des coulées pyroclastiques et élevant un gigantesque dôme de lave qui est devenu le pic le plus élevé de la région, le Heisei Shinzan (1 483 mètres). La montagne offre une vue imprenable sur les paysages escarpés des alentours et sur les profondes eaux bleues. Les sources thermales d’Unzen, avec leurs cheminées volcaniques d’où s’échappent des volutes de fumées blanches, constituent également une zone de randonnée privilégiée.









Au sud-est de la péninsule de Shimabara se trouve un magnifique chapelet d’îlots, collectivement appelé « le Matsushima d’Amakusa » pour leur ressemblance avec le célèbre site de la préfecture de Miyagi. La zone revendique un littoral richement varié et des eaux dotées de magnifiques récifs coraux. Les visiteurs peuvent apprécier une petite croisière pour observer les grands dauphins de l’Indo-Pacifique traverser la mer entre l’île Shimoshima et la péninsule de Shimabara.

La région de l’archipel d’Amakusa est l’un des endroits où les « chrétiens cachés » continuaient à pratiquer leur foi interdite en secret. De nombreuses églises historiques et d’autres locations sont des sites désignés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Date de désignation en tant que parc national : 16 mars 1934

Superficie : 28 279 hectares









2/ Le parc national Aso-Kujû (préfectures de Kumamoto et Ôita)





Le parc national Aso-Kujû regroupe le mont Aso, avec son immense caldeira, la chaîne de montage Kujû, le mont Yufu, et les plateaux verdoyants du mont Tsurumi. L’autoroute Yamanami forme un circuit panoramique populaire reliant Aso à la ville de Beppu en passant par les montages Kujû. Les zones montagneuses et marécageuses de la région constituent d’excellents lieux de randonnées, et les nombreuses sources thermales ne manquent pas d’attirer les visiteurs.

La caldeira du mont Aso s’étend sur 25 kilomètres du nord au sud et sur 18 kilomètres d’est en ouest, et comprend les cinq pics Taka-dake, Naka-dake, Neko-dake, Kishima-dake et Eboshi-dake. Les visiteurs de Naka-dake peuvent profiter d’une vue unique sur les cratères volcaniques fumants. À proximité se trouvent les paysages magnifiques de Kusasenrigahama, des pics dormants en forme de cônes tels que Komezuka, et des vues imprenables sur le bord extérieur du cratère.

























Le mont Yufu et le mont Tsurumi au nord du parc sont les sources des fameuses eaux thermales des bains de Yufuin et de Beppu. Au sommet de ces pics, les vues sont grandioses.

Date de désignation en tant que parc national : 4 décembre 1934

Superficie : 72 678 hectares