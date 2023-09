À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

La préfecture d’Aichi allie une histoire riche à une forte présence industrielle moderne. Que trouve-t-on dans la région ?

La préfecture d’Aichi se situe le long de la côte centre du pacifique. La vaste plaine de Nôbi, la deuxième du pays en superficie, en occupe une grande partie. Cette plaine alluviale, qui abrite la capitale, Nagoya, a été formée par les fleuves Kiso, Ibi, et Nagara. Les collines d’Owari s’étendent vers l’est, et le littoral escarpé longe la péninsule de Chita et la baie d’Ise à l’ouest, vers la péninsule d’Atsumi à l’est. Ces deux péninsules forment la baie de Mikawa.

La préfecture d’Aichi en bref

Établie en 1872 (anciennement les provinces de Mikawa et Owari)

Capitale : Nagoya

Population : 7 542 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 5 173 km2

Aichi héberge plusieurs sites historiques importants. Citons entre autres le château d’Inuyama, un trésor national dont le donjon est l’un des plus anciens du Japon et conservé tel quel depuis 1617. Non loin de l’édifice se trouve également le Meiji-mura, un musée en plein air à thème architectural où sont préservés des bâtiments de la seconde moitié du XIXe siècle et de la majeure partie du XXe. Par exemple le hall principal de l’ancien hôtel Impérial, conçu par l’Américain Frank Lloyd Wright, ainsi que les résidences des écrivains Mori Ôgai et Natsume Sôseki.

Le château de Nagoya a été reconstruit en 1959, et la ville possède plusieurs musées d’art et d’histoire. On y trouve aussi le sanctuaire d’Atsuta, qui renferme l’épée légendaire Kusanagi, l’un des trois trésors impériaux du Japon. Des parcs d’attraction, dont Legoland Japan à Nagoya et le parc Ghibli à Nagakute, attirent les visiteurs des quatre coins de la planète.



Les artificiers tirent des feux d’artifice portatifs tezutsu. C’est lun des principaux spectacles du festival de Toyohashi Gion. (Pixta)

L’industrie automobile, centrée autour de Toyota Motor Corp., avec son siège et plusieurs usines dans la préfecture, joue un rôle primordial dans l’économie d’Aichi. La zone industrielle de Chûkyô, constituée de Nagoya et des municipalités avoisinantes, est l’une des trois plus grandes du Japon. On y retrouve des industries allant du matériel de transport et de l’électronique à l’acier, ainsi que des secteurs de pointe tels l’aérospatiale et la robotique. La préfecture produit aussi divers légumes de base tels les choux, les tomates et les brocolis, et aussi des fleurs, tout particulièrement des chrysanthèmes et des roses.



Un oni-gawara, tuile à tête d’ogre, géant. La région de Mikawa est depuis des siècles l’un des plus gros producteurs de tuiles sanshû-gawara et oni-gawara du Japon. (Pixta)



La mascotte d’Aichi, Aichîta, a fait son apparition en 2014 quand la préfecture a accueilli deux gros évènements : les Abilympics, championnats nationaux des métiers pour personnes handicapées, et le championnat national des métiers. (© Préfecture d’Aichi)

Personnalités originaires d’Aichi

Oda Nobunaga (1534-82), Toyotomi Hideyoshi (1537-98), et Tokugawa Ieyasu (1543-1616) : Les trois chefs de guerre les plus célèbres du Japon ont unifié le pays entre la fin du XVI e siècle et le début du XVII e .

siècle et le début du XVII . Toyoda Kiichirô (1894-1952) : Fondateur du constructeur automobile Toyota Motors.

Quelques-uns de nos articles liés à la préfecture d’Aichi

(Photo de titre : le château d’Inuyama. Pixta)