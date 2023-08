À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Fukui évoque pour les Japonais la région où de nombreux fossiles de dinosaures ont été découvert. Elle est également connue comme abritant un important temple bouddhique fondé par le moine Dôgen.

La préfecture de Fukui est située le long de la côte de la mer du Japon, avec sa population concentrée plutôt dans le nord-est.

La préfecture de Fukui en bref

Établie en 1881 (anciennement les provinces de Echizen et Wakasa)

Capitale : Fukui

Population : 767 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 4 191 km

Le plus grand nombre de fossiles exhumés au Japon se trouve dans la préfecture, près de la ville de Katsuyama. Leur découverte a encouragé les autorités à construire le Musée préfectoral des dinosaures de Fukui, qui est le plus grand musée du genre au Japon. On peut y admirer de nombreux squelettes de dinosaures, dont certains ont été mis au jour dans la région.



La statue du dinosaure Fukui-titan nipponensis, trônant devant la gare de Fukui.

Eihei-ji, un temple fondé par le moine Dôgen au XIIIe siècle, est un grand centre de la pratique du bouddhisme zen, et les visiteurs peuvent même participer à des séances de méditation zazen. Il est aussi possible d’être hébergé au temple pour goûter à la vie d’ascète.



Le portail Kara-mon du temple Eihei-ji.

Plusieurs centrales nucléaires sont situées dans la préfecture de Fukui, principalement le long de la baie de Wakasa, faisant de Fukui un important fournisseur d’énergie au Japon. Elle est aussi un gros producteur de tissus synthétiques et autres textiles, et la ville de Sabae a la particularité de fabriquer la quasi-totalité des montures de lunettes au Japon.



La centrale nucléaire de Mihama



La mascotte officielle de Fukui s’appelle Dino-Happiness et représente un groupe de personnages liés aux dinosaures de la préfecture. (© Préfecture de Fukui)

Personnalités originaires de Fukui

Okada Keisuke (1868-1952) : Premier ministre du Japon qui a échappé de justesse à une tentative d’assassinat le 26 février 1936 par des extrémistes. Plus tard, il jouera un rôle important dans la chute du gouvernement de Tôjô Hideki en 1944.

Shirakawa Shizuka (1910-2006) : Grand spécialiste des idéogrammes kanji et rédacteur de dictionnaires.

Iwasaki Chihiro (1918-1974) : Artiste et illustratrice de livres pour enfants. Ses illustrations ont entre autres été utilisées pour le livre Madogiwa no Totto-chan, de Kuroyanagi Tetsuko (Totto-chan, la petite fille à la fenêtre, traduit par Olivier Magnani).

(Toutes les photos sont de Pixta, sauf mention contraire.)