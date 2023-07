À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Chiba est connue pour ses fruits de mer et ses poissons frais ainsi que pour les loisirs nautiques grâce à son long littoral accidenté. C’est dans cette region que se trouvent deux sites bien connus des touristes : Disneyland Tokyo et l’aéroport international de Narita.

La préfecture de Chiba est située sur la côte pacifique du Japon, à l’est de Tokyo. Ses 531 kilomètres de littoral, principalement le long de la péninsule de Bôsô, longent l’océan pacifique et la baie de Tokyo. L’intérieur des terres est majoritairement plat, à part les collines de Bôsô au sud.

La capitale, Chiba, et le nord-ouest font partie de l’agglomération urbaine de Tokyo. C’est la sixième préfecture du Japon en nombre d’habitants.

La préfecture de Chiba en bref

Établie en 1873 (anciennement les provinces de Shimousa, Kazusa et Awa)

Capitale : Chiba

Population : 6 284 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 5 157 km2

Chiba est souvent la première des préfectures que foulent les touristes étrangers qui viennent de loin, car elle abrite l’aéroport international de Narita.

Les régions de Kujûkuri-hama et Iwai Kaigan sont prisées par les surfeurs, tandis que les amateurs de fruits de mer et de beaux panoramas affluent vers les ports de Chôshi et Katsuura.



La pagode à trois étages du temple bouddhique Shinshô-ji, à proximité de l’aéroport de Narita. (Pixta)

Les sols riches permettent à Chiba de jouir d’une production agricole variée, et la préfecture est particulièrement réputée pour ses cacahuètes. La pêche y est importante, et de gros complexes industriels, surtout en production chimique, raffineries pétrolières, et production d’acier, se trouvent principalement dans la zone industrielle de Keiyô, le long de la baie de Tokyo.



Le phare du cap Nojima se trouve à la pointe sud de la péninsule de Bôsô. (Pixta)

Personnalités originaires de Chiba

Inô Tadataka (1745-1818) : Pionnier en cartographie qui a fait un relevé de tout le littoral japonais. (Voir notre article : Cartographier le Japon du début du XIXe siècle, le projet fou d’Inô Tadataka)

(1745-1818) : Pionnier en cartographie qui a fait un relevé de tout le littoral japonais. (Voir notre article : Cartographier le Japon du début du XIXe siècle, le projet fou d’Inô Tadataka) Noda Yoshihiko (1957-) : Homme politique et Premier ministre du Japon de 2011 à 2012.

(1957-) : Homme politique et Premier ministre du Japon de 2011 à 2012. Miura Kentarô (1961-2021) : Mangaka, mondialement connu pour son œuvre Berserk. (Voir notre article : « Berserk », le chef-d'œuvre inachevé : le précieux héritage de Miura Kentarô)

(Photo de titre : les falaises d’Onjuku, sur la côte Pacifique. Pixta)