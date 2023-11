À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

Réputée pour sa splendeur naturelle, à commencer par les eaux limpides du fleuve Shimanto, Kôchi est la plus grande des quatre préfectures du Shikoku.

Le littoral en arc de la partie sud de la préfecture de Kôchi longe la baie de Tosa et l’océan pacifique. L’intérieur des terres est très montagneux et recouvert de forêts denses. L’essentiel de la population est concentré dans la plaine centrale de Tosa où se trouve la capitale, Kôchi.

La préfecture de Kôchi en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Tosa)

Capitale : Kôchi

Population : 692 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 7 103 km2

Kôchi a de quoi attirer. Son long littoral est parsemé de caps pittoresques, d’îlots, et de plages aux eaux limpides. Le plateau de Tengunomori, qui s’étend sur la frontière avec la préfecture d’Ehime, est dominé par le karst de Shikoku avec ses pentes verdoyantes parsemées de calcaire blanc. Le fleuve Shimanto, situé au sud-ouest, est considéré comme étant le dernier fleuve entièrement pur et préservé du Japon. On retrouve 16 temples faisant partie du pèlerinage Henro de Shikoku à Kôchi. Dans la capitale, les touristes peuvent visiter le château de Kôchi qui est le seul au Japon à avoir gardé à la fois son donjon et son palais, ainsi que le marché couvert de Hirome où des spécialités locales tels le katsuo tataki (bonite assaisonnée et légèrement grillée) sont proposées dans de nombreux restaurants.



Les méandres du fleuve Shimanto (Pixta)

Le gros de la production industrielle de Kôchi vient de l’agriculture, de l’exploitation forestière, et de la pêche. C’est un gros producteur de yuzu, un agrume japonais très utilisé pour parfumer divers produits allant de sels de bain à l’alimentation. La préfecture est aussi réputée pour ses prises importantes de bonites pêchées selon la méthode traditionnelle appelée ipponzuri. Le courant du Kuroshio ramène le long des côtes de nombreux autres poissons et fruits de mer. Côté industrie, Kôchi produit de la machinerie industrielle, du papier et du bois. L’artisanat traditionnel produit du papier washi, des lames forgées pour couteaux appelées Tosa uchihamono, et de la céramique.



Le Tosa-inu est une race de chien de combat originaire de Kôchi. (Pixta)



La mascotte officielle de Kôchi, Kuroshio-kun, évoque les vagues du courant du même nom qui longe la côte pacifique de la préfecture. (© Préfecture de Kôchi)

Personnalités originaires de Kôchi

Nakahama Manjirô (1827-98) : Aussi connu sous le nom de John Manjirô. À l’origine pêcheur, il a été secouru par un baleinier américain quand son bateau a dérivé, et a passé plusieurs années aux États-Unis où il y a effectué des études. Après son retour au Japon, il est devenu interprète et traducteur pour le gouvernement.

Sakamoto Ryôma (1836-67) : Fidèle à l’empereur, il a négocié l’alliance secrète entre les domaines de Satsuma (Kagoshima) et Chôshû (Yamaguchi) qui a mis fin au shogunat Tokugawa. Il a été assassiné à Kyoto en 1867, et ce crime n’a jamais été élucidé.

Voir aussi d’autres articles de la préfecture de Kôchi

(Photo de titre : la plage de Katsurahama. Pixta)